Alkol ve Tütün’e Dev Zam Zammı Ortalığı İnletti! Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı; Olağanüstü Zam Kapıda! İşte Güncel Alkol Fiyatları
Enflasyona bağlı olarak zamlanan hizmet başlıkları ve hizmet ürünleri, 2022 yılında tüketicileri en çok zorlayan konu başlıklarından birisi oldu. Faiz artırımı kararları, Ukrayna savaşı ve daha pek çok faktörün etkisi ile yükselen enflasyon, başta market raflarına sonrasında ise tüm sektörlere direkt olarak yansıdı.
Bu durum bir gün satın alınan ürünün diğer gün aynı fiyattan bulunamamasına sebep olurken tüketicilerin de kafalarının karışmasına, bütçe planlamalarını yapamamalarına ve dolayısı ile de en temel ihtiyaçlarına dahi rahatlık ile erişememelerine yol açtı.
Bir süredir yüksek enflasyon ile mücadele edebilmek adına pek çok farklı alanda adımlar atılırken yeni yılın başlaması ile birlikte yeni planlamalar da yapılmaya başlandı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmış olan enflasyon verilerinin ardından, enflasyona bağlı olarak hesaplanan diğer ödeme kalemlerinde de değişimler yaşandı. Aralık ayı enflasyonunu yüzde 1,18, 12 aylık enflasyonu ise yüzde 64,27 olarak açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu, ÖTV hesaplarının da yeniden yapılmasına aracılık etti.
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04 Oca 2023 - 22:04 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.