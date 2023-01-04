- 04 Oca 2023 - 13:58

Alkol ve Tütün’e Gelen ÖTV Zammı Ortalığı İnletti! Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı; Olağanüstü Zam Kapıda!

Enflasyona bağlı olarak zamlanan hizmet başlıkları ve hizmet ürünleri, 2022 yılında tüketicileri en çok zorlayan konu başlıklarından birisi oldu. Faiz artırımı kararları, Ukrayna savaşı ve daha pek çok faktörün etkisi ile yükselen enflasyon, başta market raflarına sonrasında ise tüm sektörlere direkt olarak yansıdı.

Bu durum bir gün satın alınan ürünün diğer gün aynı fiyattan bulunamamasına sebep olurken tüketicilerin de kafalarının karışmasına, bütçe planlamalarını yapamamalarına ve dolayısı ile de en temel ihtiyaçlarına dahi rahatlık ile erişememelerine yol açtı.

Bir süredir yüksek enflasyon ile mücadele edebilmek adına pek çok farklı alanda adımlar atılırken yeni yılın başlaması ile birlikte yeni planlamalar da yapılmaya başlandı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmış olan enflasyon verilerinin ardından, enflasyona bağlı olarak hesaplanan diğer ödeme kalemlerinde de değişimler yaşandı. Aralık ayı enflasyonunu yüzde 1,18, 12 aylık enflasyonu ise yüzde 64,27 olarak açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu, ÖTV hesaplarının da yeniden yapılmasına aracılık etti.

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04 Oca 2023 - 13:58 - Gündem

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