- 04 Oca 2023 - 13:56 G: 04 Oca 2023 - 14:08

"Seda Sayan Babaanne Oluyor!" Düğün Çok Yakında; Öyle Bir İddia Ortaya Atıldı Ki... Twitter, Instagram, Facebook Yıkılıyor! Meğer...

Ünlü sanatçı Seda Sayan, babaanne olmak için gün sayıyor. Biricik oğlu ve müstakbel gelinini dünya evine girdirecek. Ortaya atılan bir iddianın ardından magazin ve sosyal medya gündemi birbirine girerken yaşananlara kimse anlam veremedi. Neler oldu neler!

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle ekranlarda ve sahnelerde fırtınalar estiren ünlü sanatçı Seda Sayan görenleri kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Yaptırdığı estetik operasyonlar ve incelme işlemleriyle gün geçtikçe daha da gençleşen Sayan, yalnızca kendi özel hayatıyla değil aynı zamanda oğlu Oğulcan Engin’le de anılmaya devam ediyor. Şimdiyse sosyal medyada ortaya çıkan bir iddiayla birlikte ortalık deyim yerindeyse yangın yerine döndü. Peki, neler oluyor?

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04 Oca 2023 - 13:56 Ankara- Yaşam

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