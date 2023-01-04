"Seda Sayan Babaanne Oluyor!" Düğün Çok Yakında; Öyle Bir İddia Ortaya Atıldı Ki... Twitter, Instagram, Facebook Yıkılıyor! Meğer...

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle ekranlarda ve sahnelerde fırtınalar estiren ünlü sanatçı Seda Sayan görenleri kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Yaptırdığı estetik operasyonlar ve incelme işlemleriyle gün geçtikçe daha da gençleşen Sayan, yalnızca kendi özel hayatıyla değil aynı zamanda oğlu Oğulcan Engin’le de anılmaya devam ediyor. Şimdiyse sosyal medyada ortaya çıkan bir iddiayla birlikte ortalık deyim yerindeyse yangın yerine döndü. Peki, neler oluyor?

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