Ankara’da İkamet Edenlerin Dikkatine! Toplu Ulaşım Kartlarında Son Dakika Kararı Verildi! Artık Herkes Oradan Yapacak…

- 04 Oca 2023 - 14:16 G: 04 Oca 2023 - 14:17

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2023 yılına girilmesi ile birlikte hükümet yetkililerinden milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yeni kararlar gelmeye başladı. İlk olarak 3600 ek göstergenin 15 Ocak tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edilirken dün de memur ve emekli maaşlarına yüzde 25 oranında zam yapıldığı bildirildi.

Vatandaşları hem ekonomik olarak hem de işleyiş olarak yeni bir dönemin beklediği görülürken yerel yönetimlerden de 2023 yılına ilişkin yeni kararlar açıklanmaya başlandı.

2023 yılı ile birlikte artan maliyetler sebebi ile yerel yönetimlerde de birtakım zamlı uygulamalara geçilmeye başlandı. İlk olarak İBB UKOME toplantısından yüzde 29,10’luk ulaşım zammı kararı çıkarken sonrasında da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ekmek fiyatının 4 TL’den 5 TL’ye yükseltilmiş olduğuna yönelik bir açıklama geldi.

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04 Oca 2023 - 14:16 - Gündem

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