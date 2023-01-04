Ankara’da İkamet Edenlerin Dikkatine! Toplu Ulaşım Kartlarında Son Dakika Kararı Verildi! Artık Herkes Oradan Yapacak…

Vatandaşları hem ekonomik olarak hem de işleyiş olarak yeni bir dönemin beklediği görülürken yerel yönetimlerden de 2023 yılına ilişkin yeni kararlar açıklanmaya başlandı.

2023 yılı ile birlikte artan maliyetler sebebi ile yerel yönetimlerde de birtakım zamlı uygulamalara geçilmeye başlandı. İlk olarak İBB UKOME toplantısından yüzde 29,10’luk ulaşım zammı kararı çıkarken sonrasında da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ekmek fiyatının 4 TL’den 5 TL’ye yükseltilmiş olduğuna yönelik bir açıklama geldi.

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