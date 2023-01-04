Ocak Ayında Paraya Para Demeyecek Burçlar Hangileridir? Önüne Paralar Dökülecek! İşte Bu Ay Zenginliği Tadacak Olan Burçlar…

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2019 yılının son çeyreğinde başlamış olan koronavirüs salgınının kısa süre içerisinde ülkemiz başta olmak üzere tüm dünya ülkelerine yayılım göstermesi, gündelik hayat akışını resmen durma noktasına getirdi. Salgının ilk yılında gümrük kapıları kapanıp ülke içlerinde de sokağa çıkma yasakları uygulanırken milyonlarca kişi de hayatını kaybetti.
Sağlık açısından olduğu kadar ekonomik açıdan da ciddi tahribatlara sebep olan koronavirüs salgını, aşıların bulunması ile birlikte en azından ölüm oranı konusunda kontrol altına alınılmış olsa da ekonomik etkileri halen hissedilmeye ve vatandaşları dara düşürmeye devam ediyor.
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04 Oca 2023 - 14:36 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.