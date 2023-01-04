Ocak Ayında Paraya Para Demeyecek Burçlar Hangileridir? Önüne Paralar Dökülecek! İşte Bu Ay Zenginliği Tadacak Olan Burçlar…

Sağlık açısından olduğu kadar ekonomik açıdan da ciddi tahribatlara sebep olan koronavirüs salgını, aşıların bulunması ile birlikte en azından ölüm oranı konusunda kontrol altına alınılmış olsa da ekonomik etkileri halen hissedilmeye ve vatandaşları dara düşürmeye devam ediyor.

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