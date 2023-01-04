- 04 Oca 2023 - 14:36 G: 04 Oca 2023 - 14:41

Ocak Ayında Paraya Para Demeyecek Burçlar Hangileridir? Önüne Paralar Dökülecek! İşte Bu Ay Zenginliği Tadacak Olan Burçlar…

2019 yılının son çeyreğinde başlamış olan koronavirüs salgınının kısa süre içerisinde ülkemiz başta olmak üzere tüm dünya ülkelerine yayılım göstermesi, gündelik hayat akışını resmen durma noktasına getirdi. Salgının ilk yılında gümrük kapıları kapanıp ülke içlerinde de sokağa çıkma yasakları uygulanırken milyonlarca kişi de hayatını kaybetti.

Sağlık açısından olduğu kadar ekonomik açıdan da ciddi tahribatlara sebep olan koronavirüs salgını, aşıların bulunması ile birlikte en azından ölüm oranı konusunda kontrol altına alınılmış olsa da ekonomik etkileri halen hissedilmeye ve vatandaşları dara düşürmeye devam ediyor.

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04 Oca 2023 - 14:36 - Burç Haberleri

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