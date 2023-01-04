- 04 Oca 2023 - 14:36 G: 04 Oca 2023 - 14:52

Survivor Asena Kimdir, Kaç Yaşındadır? Asena Evli mi, Bekar mı? Asena’nın Instagram Hesabı Ne? Asena Nerelidir?

2005 yılından bu yana Türk televizyonlarının en çok dikkat çeken yarışma programlarından birisi olmaya devam eden Survivor, şu an yayında olmamasına rağmen hem magazin gündeminde hem de sosyal medyada sıklık ile konuşulmaya devam ediliyor. Haziran 2022 tarihinde yayınlanan All Star final bölümünün ardından hızla yeni sezon için çalışmalara başlayan Acun Medya ekibinin, Survivor 2023 sezonu için nasıl sürprizler hazırladıkları merak ediliyor.

12 yıllık aranın ardından gelen kadın şampiyon Nisa Bölükbaşı ile haziran ayında 2022 All Star sezonunu sonlandıran fenomen yarışma programı Survivor, ekibin kısa bir tatil yapmasının ardından hiç vakit kaybetmeden yeni sezonuna hazırlanmaya başlandı. Acun Medya ekibinin ciddi mesailer harcayarak izleyicilerin karşısına çıkardığı sevilen yarışma programının bu sezon nasıl bir konsept ile yayınlanacağı aylardır konuşulmaya devam edilirken yarışmanın başlamasına kısa bir zaman kala tüm detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Acun Ilıcalı tarafından açıklanan yarışmacı kadrosunun ardından bu sene Ünlüler- Fenomenler konseptinin olacağı kesinleşirken kadroya dahil olan bazı isimler şimdiden dikkat çekti.

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04 Oca 2023 - 14:36 - Dizi Fragmanları

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