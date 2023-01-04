- 04 Oca 2023 - 14:28 G: 04 Oca 2023 - 14:59

Mine Tugay Zebra Desenli Ceketini Araladı; Göğüs Dekoltesini Saldı! "Ateş Saçıyorsun Be!" Alev Alev Yaktı, Kalpleri Yerinden Çıkardı!

Mine Tugay yıllara meydan okuyan güzelliğiyle göz kamaştırmaya devam ediyor. Sosyal medyayı bir hayli aktif kullanan Tugay paylaştığı her pozla olay yaratıyor. Mine Tugay’dan gelen son paylaşımı görenlerin aklı başından gitti. Zebra desenli ceketiyle göğüs dekoltesini salan Tugay, ortalığı alev alev yaktı. İşte o paylaşım!

43 yaşındaki ünlü oyuncu hem güzelliği hem fiziği aynı zamanda da tarzıyla o kadar dikkat çekiyor ki yaptığı her paylaşımla milyonlarca yorum ve beğeni topluyor. Kızıl saçları ve süt gibi beyaz teniyle ne giyse zaten yakışan Tugay düzenli olarak yaptığı spor ve dengeli beslenmenin faydasını hiç kuşkusuz çok net olarak görüyor. Şu anda reyting rekortmeni bir diziyle anlaşma yaptığı konuşulan Tugay, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabını da bir hayli aktif kullanıyor. Özellikle son yaptığı paylaşımını görenler deyim yerindeyse aklını oynattı. Her pozu diğerinden daha yürek hoplatıcı olan Tugay, beğeni ve yorumlara doyamadı.

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04 Oca 2023 - 14:28 Ankara- Yaşam

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