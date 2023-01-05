Survivor Tunga Kimdir, Kaç Yaşındadır? Survivor Tunga’nın Memleketi Neresi? Survivor Tunga’nın Instagram’ı…
Farklı formatı, farklı bir ülkede çekilmesi, yarışmacı kadroları ve daha pek çok özelliği ile senelerdir dikkatleri üzerinde toplamaya devam eden fenomen yarışma programı Survivor, yeni sezonu için geri sayıma başladı. Şu an Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’nin final yapmasının hemen ardından 15 Ocak tarihinde izleyicinin karşısına çıkacak olan sevilen yarışma programı, yeni gelişmeleri ile tutkunlarını heyecanlandırmayı başardı.
Son olarak 30 Haziran 2022 tarihinde All Star konseptinin final bölümü ile izleyicinin karşısına çıkan ve 12 yıl aranın ardından seçilen kadın şampiyon Nisa Bölükbaşı ile gündeme damga vuran Survivor yarışması, 2022 sezonunun hemen ardından 2023 sezonu için çalışmalara başladı. Yeni sezonda konsept değişikliğine gidilip gidilmeyeceği aylardır merak edilirken geçtiğimiz haftalarda bir programa konuk olan medya patronu Acun Ilıcalı “bu sene sloganımız ‘Survivor akıl oyunları’ olacak” açıklamasını yaparak tansiyonu artırdı.
2023 sezonunda şimdiye kadar hiç görülmemiş olan bir konsept ile izleyicisinin karşısına çıkacak olan yarışma programı, yarışmacı kadrosu ile de şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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05 Oca 2023 - 08:43 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.