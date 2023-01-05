Survivor Tunga Kimdir, Kaç Yaşındadır? Survivor Tunga’nın Memleketi Neresi? Survivor Tunga’nın Instagram’ı…

Son olarak 30 Haziran 2022 tarihinde All Star konseptinin final bölümü ile izleyicinin karşısına çıkan ve 12 yıl aranın ardından seçilen kadın şampiyon Nisa Bölükbaşı ile gündeme damga vuran Survivor yarışması, 2022 sezonunun hemen ardından 2023 sezonu için çalışmalara başladı. Yeni sezonda konsept değişikliğine gidilip gidilmeyeceği aylardır merak edilirken geçtiğimiz haftalarda bir programa konuk olan medya patronu Acun Ilıcalı “bu sene sloganımız ‘Survivor akıl oyunları’ olacak” açıklamasını yaparak tansiyonu artırdı.

2023 sezonunda şimdiye kadar hiç görülmemiş olan bir konsept ile izleyicisinin karşısına çıkacak olan yarışma programı, yarışmacı kadrosu ile de şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…