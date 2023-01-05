PTT AVM’den Çığlık Attıran İndirim! Ayçiçek Yağı, Toz Şeker ve Çay Fiyatları Düştü! Bu Fırsatı Bir Kez Kaçıran Ayvayı Yer! Neredeyse Her Şey Yarı Yarıya…

Bir süredir bütçelerine uygun fiyatlar karşılığında alışveriş yapabilecekleri zincir marketleri ve diğer satış noktalarını yakından takip eden tüketiciler, temel gıda ürünlerini düşük fiyatlardan satın alabilmek amacı ile 2023 yılının ilk kampanyalarını da yakın takip altına aldı.

Bu noktada devreye giren PTT, sanal satış platformu üzerinden çeşitli ürünler ile ilgili olarak indirim kampanyaları başlattığını duyurdu.

İlk olarak ayçiçek yağı indirimini duyurarak tüketicilerin dikkatlerini üzerine çekmeyi başaran PTT, şimdi de toz şeker ürünlerine ilişkin yeni bir indirim kampanyası düzenlediğini bildirdi.

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