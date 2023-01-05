PTT AVM’den Çığlık Attıran İndirim! Ayçiçek Yağı, Toz Şeker ve Çay Fiyatları Düştü! Bu Fırsatı Bir Kez Kaçıran Ayvayı Yer! Neredeyse Her Şey Yarı Yarıya…
Yüksek enflasyon sebebi ile 2022 yılı boyunca peş peşe zamlar alan hizmet başlıkları ve hizmet ürünleri, sabit maaşlı vatandaşların evlerinin gereksinimlerini yeterli ölçüde karşılayamamalarına neden oldu. Uzun bir süredir hem ekonomik alanda hem de siyasi alanlarda olumsuz gelişmelerin yaşanması sebebi ile kazançları ile ay sonlarını getirmek konusunda güçlük çeken vatandaşlar, özellikle gıda fiyatlarına yansıyan zam oranlarına karşı isyan etmeye başladı.
Bir süredir bütçelerine uygun fiyatlar karşılığında alışveriş yapabilecekleri zincir marketleri ve diğer satış noktalarını yakından takip eden tüketiciler, temel gıda ürünlerini düşük fiyatlardan satın alabilmek amacı ile 2023 yılının ilk kampanyalarını da yakın takip altına aldı.
Bu noktada devreye giren PTT, sanal satış platformu üzerinden çeşitli ürünler ile ilgili olarak indirim kampanyaları başlattığını duyurdu.
İlk olarak ayçiçek yağı indirimini duyurarak tüketicilerin dikkatlerini üzerine çekmeyi başaran PTT, şimdi de toz şeker ürünlerine ilişkin yeni bir indirim kampanyası düzenlediğini bildirdi.
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05 Oca 2023 - 08:43 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.