- 04 Oca 2023 - 22:02

Araç Alacakların Dikkatine! Benzinli ve Dizel Araçlarda Dizel ve LPG'de İndirim Geliyor! Milyonlarca Kişi Şimdiden Halaya Durdu!

Tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan ve hem can kayıplarına hem de maddi kayıplara sebep olan koronavirüs salgını, birçok sektörün üretim ayağına zarar vermiş olsa da asıl darbeyi otomotiv sektörüne vurdu. Pandemi ile birlikte ortaya çıkan çip krizinin günden güne etkisini artırması sebebi ile sıfır kilometre araçların üretimlerinde duraksamalar yaşanırken döviz kurlarında ve altın piyasasında yaşanan olumsuz gelişmeler de yedek parça maliyetlerinin artmasına yol açtı.

Tüm bu gelişmeler ışığında benzinli ve dizel araçların üretimleri sekteye uğrarken üretim bantlarından inmeyi başaran araçların fiyatlarına da yüksek oranlarda zamlar yansıdı. 2022 yılının büyük bir bölümünde zamlar ile duyurulan araç fiyatları tüketicilerin yeni araç satın alma hayallerini suya düşürürken ülke yönetimlerinin sıfır karbon hedeflerini açıklamaları da benzinli ve dizel araçların fiyatları üzerinde olumsuz etkiye sebep oldu.

Bu durum otomotiv sektöründe son yılların en büyük durgunluğunun yaşanmasına yol açarken yeni dönemde araç fiyatlarında herhangi bir değişimin yaşanıp yaşanmayacağı merak edilmeye başlandı. Bu noktada devreye giren CAR- Center Otomotiv Araştırmaları Merkezi Direktörü Ferdinand Dudenhöffer, ülkelerin otomotiv sektörlerine ilişkin önemli tahminler yürüttü.

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04 Oca 2023 - 22:02 - Gündem

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