Araç Alacakların Dikkatine! Benzinli ve Dizel Araçlarda Dizel ve LPG'de İndirim Geliyor! Milyonlarca Kişi Şimdiden Halaya Durdu!

Tüm bu gelişmeler ışığında benzinli ve dizel araçların üretimleri sekteye uğrarken üretim bantlarından inmeyi başaran araçların fiyatlarına da yüksek oranlarda zamlar yansıdı. 2022 yılının büyük bir bölümünde zamlar ile duyurulan araç fiyatları tüketicilerin yeni araç satın alma hayallerini suya düşürürken ülke yönetimlerinin sıfır karbon hedeflerini açıklamaları da benzinli ve dizel araçların fiyatları üzerinde olumsuz etkiye sebep oldu.

Bu durum otomotiv sektöründe son yılların en büyük durgunluğunun yaşanmasına yol açarken yeni dönemde araç fiyatlarında herhangi bir değişimin yaşanıp yaşanmayacağı merak edilmeye başlandı. Bu noktada devreye giren CAR- Center Otomotiv Araştırmaları Merkezi Direktörü Ferdinand Dudenhöffer, ülkelerin otomotiv sektörlerine ilişkin önemli tahminler yürüttü.

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