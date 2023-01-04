- 04 Oca 2023 - 22:06

A101 Tuvalet Kâğıtlarına %20 İndirimi Bugün Başlayor! Süt ve Çocuk Bezi Fiyatlarını Görenler 3-4 Adet Alıyorlar! İşte 5 Ocak A101 Aktüel Ürün Fiyatları…

Uygun fiyatlar karşılığında alışveriş yapmak isteyen hem kendi kişisel ihtiyaçlarını hem de yaşam alanlarının ve mutfaklarının ihtiyaçlarını yüksek enflasyona kurban gitmeden satın almak isteyen milyonlarca vatandaş, 2022 yılı boyunca marketler tarafından düzenlenen indirim kampanyalarını yakından takip etti.

Artan maliyetler ve diğer olumsuz gelişmeler sebebi ile indirim kampanyalarını takip etmek durumunda kalan ve bu yüzden de market market dolaşan vatandaşlar, 2023 yılına girilmesi ile birlikte açıklanması beklenen yeni zamlar ile karşı karşıya kalmadan hemen önce marketlerin güncel kampanyalarını yakın takip altına aldı.

Vatandaşların düşük fiyatlı ürün taleplerine uzun yıllardır karşılık veren ve bu sayede de Türkiye genelinde binlerce şubeye ulaşmayı başaran A10 Market, yeni yılın ilk indirim kampanyasını duyurdu. 5 Ocak tarihi itibari ile başlayacak olan yeni indirimli ürün kampanyası kapsamında giyimden beyaz eşyaya, kağıt ürünlerden teknolojik ürünlere kadar birçok ürünün fiyatının dibe çekildiğini belirten zincir market, detayları tüketiciler ile paylaştı.

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04 Oca 2023 - 22:06 - Gündem

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