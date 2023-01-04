Kısmetse Olur Yarışmasında Rezillikler Bitmek Nedir Bilmiyor! 85 Milyonun Önünde Kadın Yarışmacının Yaptıkları Mideleri Ağızlara Getirdi… “Yazık!”

Youtube ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başarmış olan Kısmetse Olur, 12 Aralık itibariyle ekranlara gelmeye başlamıştı. Her bir bölümü büyük bir keyifle izlenen Kısmetse Olur’da yaşanan son olay ipleri iyice gerdi. Aşkların, kavgaların ve kaosların bitmek nedir bilmediği Kısmetse Olur’da bir kadın yarışmacının yaptıkları sinirleri alt üst etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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