Kısmetse Olur Yarışmasında Rezillikler Bitmek Nedir Bilmiyor! 85 Milyonun Önünde Kadın Yarışmacının Yaptıkları Mideleri Ağızlara Getirdi… “Yazık!”
Ekranlarda fırtınalar estiren Kısmetse Olur yarışmasında yaşananlar “Rezillik” olarak değerlendirilmeye devam ediyor. 85 milyonun önünde kadın yarışmacının yaptıkları en sonunda mideleri bulandırdı. Sosyal medyada yankı uyandıran bu duruma seyirciler ise “Yazık” demeden yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Youtube ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başarmış olan Kısmetse Olur, 12 Aralık itibariyle ekranlara gelmeye başlamıştı. Her bir bölümü büyük bir keyifle izlenen Kısmetse Olur’da yaşanan son olay ipleri iyice gerdi. Aşkların, kavgaların ve kaosların bitmek nedir bilmediği Kısmetse Olur’da bir kadın yarışmacının yaptıkları sinirleri alt üst etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.