KPSS’ye Hiç Gerek Yok! Orman Genel Müdürlüğü İvedi İş İlanını Açtı; Binlerce Kişiye Ekmek Kapısı Olacak! Son Dakika Bilgisi Verildi…

Uzun bir süredir iş arayan kişiler, gerek iş yerleriyle gerekse İŞKUR aracılığıyla bir iş arayışına giriyorlar. KPSS Şartsız bir biçimde işçi alacak olan Orman Genel Müdürlüğü sadece 224 kişiye iş verebileceğini açıkladı. Son günün 2 gün sonra yani 6 Ocak tarihinde olduğunu ifade eden Orman Genel Müdürlüğü, herkesi şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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