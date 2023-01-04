- 04 Oca 2023 - 20:28

KPSS’ye Hiç Gerek Yok! Orman Genel Müdürlüğü İvedi İş İlanını Açtı; Binlerce Kişiye Ekmek Kapısı Olacak! Son Dakika Bilgisi Verildi…

2022 yılında bilindiği üzere işsizlik oranları giderek artmıştı. Milyonlarca kişinin kanayan yarasına merhem olacak olan Orman Genel Müdürlüğü ise KPSS şartsız işçi alacağını duyurdu. İvedi bir biçimde ilan açan Orman Genel Müdürlüğü, binlerce kişiye ekmek kapısı olacağını da duyurmuş oldu. Son dakika bilgisi verilince dengeler alt üst oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Uzun bir süredir iş arayan kişiler, gerek iş yerleriyle gerekse İŞKUR aracılığıyla bir iş arayışına giriyorlar. KPSS Şartsız bir biçimde işçi alacak olan Orman Genel Müdürlüğü sadece 224 kişiye iş verebileceğini açıkladı. Son günün 2 gün sonra yani 6 Ocak tarihinde olduğunu ifade eden Orman Genel Müdürlüğü, herkesi şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

04 Oca 2023 - 20:28 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kıvanç Tatlıtuğ’un Eşi Nöbet Tutuyor! Sıcak Sahnelerin Önüne Geçmek İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıl Hayal Almıyor! Neler Oluyor? mask
Kıvanç Tatlıtuğ’un Eşi Nöbet Tutuyor! Sıcak Sahnelerin Önüne Geçmek İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıl Hayal Almıyor! Neler Oluyor?
KPSS’ye Hiç Gerek Yok! Orman Genel Müdürlüğü İvedi İş İlanını Açtı; Binlerce Kişiye Ekmek Kapısı Olacak! Son Dakika Bilgisi Verildi… mask
KPSS’ye Hiç Gerek Yok! Orman Genel Müdürlüğü İvedi İş İlanını Açtı; Binlerce Kişiye Ekmek Kapısı Olacak! Son Dakika Bilgisi Verildi…
Esra Erol’da Yıkım Yaratacak Skandal Olay! Yuvası Öyle Bir Şeyden Yıkıldı Ki, Duyanlar Felç Geçiriyor! “Bu Kadarı da Pes!” mask
Esra Erol’da Yıkım Yaratacak Skandal Olay! Yuvası Öyle Bir Şeyden Yıkıldı Ki, Duyanlar Felç Geçiriyor! “Bu Kadarı da Pes!”
Kısmetse Olur Yarışmasında Rezillikler Bitmek Nedir Bilmiyor! 85 Milyonun Önünde Kadın Yarışmacının Yaptıkları Mideleri Ağızlara Getirdi… “Yazık!” mask
Kısmetse Olur Yarışmasında Rezillikler Bitmek Nedir Bilmiyor! 85 Milyonun Önünde Kadın Yarışmacının Yaptıkları Mideleri Ağızlara Getirdi… “Yazık!”
Mehmet Ali Erbil’in Kızından Yatak Pozu Geldi Ortalık Birbirine Girdi! İç Çamaşırıyla Dekolte Vermelere Doyamadı… Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Neler Oldu Neler… mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızından Yatak Pozu Geldi Ortalık Birbirine Girdi! İç Çamaşırıyla Dekolte Vermelere Doyamadı… Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Neler Oldu Neler…
Garanti Bankasından Tam Tamına 1000 TL Ödeme! Kampanyanın Bitimine Sayılı Günler Kaldı; Başvuran Krediyi Havada Kapıyor… Son Dakika Bilgisi Verildi! mask
Garanti Bankasından Tam Tamına 1000 TL Ödeme! Kampanyanın Bitimine Sayılı Günler Kaldı; Başvuran Krediyi Havada Kapıyor… Son Dakika Bilgisi Verildi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL