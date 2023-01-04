KPSS’ye Hiç Gerek Yok! Orman Genel Müdürlüğü İvedi İş İlanını Açtı; Binlerce Kişiye Ekmek Kapısı Olacak! Son Dakika Bilgisi Verildi…
2022 yılında bilindiği üzere işsizlik oranları giderek artmıştı. Milyonlarca kişinin kanayan yarasına merhem olacak olan Orman Genel Müdürlüğü ise KPSS şartsız işçi alacağını duyurdu. İvedi bir biçimde ilan açan Orman Genel Müdürlüğü, binlerce kişiye ekmek kapısı olacağını da duyurmuş oldu. Son dakika bilgisi verilince dengeler alt üst oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Uzun bir süredir iş arayan kişiler, gerek iş yerleriyle gerekse İŞKUR aracılığıyla bir iş arayışına giriyorlar. KPSS Şartsız bir biçimde işçi alacak olan Orman Genel Müdürlüğü sadece 224 kişiye iş verebileceğini açıkladı. Son günün 2 gün sonra yani 6 Ocak tarihinde olduğunu ifade eden Orman Genel Müdürlüğü, herkesi şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.