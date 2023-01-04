Kıvanç Tatlıtuğ’un Eşi Nöbet Tutuyor! Sıcak Sahnelerin Önüne Geçmek İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıl Hayal Almıyor! Neler Oluyor?

Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Canan Ergüder, Yurdaer Okur ve Yüsra Geyik gibi birbirinden başarılı oyuncuları bir araya getiren Aile dizisini çekimleri başlamıştı. Uzun yıllardır ekranlarda olmayan Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi iki muhteşem ismi bir araya getiren dizinin setinde büyük bir krizin başladığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdiyse ağızları açık bırakacak olay yaşandı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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