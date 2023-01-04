Kıvanç Tatlıtuğ’un Eşi Nöbet Tutuyor! Sıcak Sahnelerin Önüne Geçmek İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıl Hayal Almıyor! Neler Oluyor?
Dünya yakışıklı isimlerden bir tanesi olan Kıvanç Tatlıtuğ’un eşinin nöbet tuttuğu gündeme bomba gibi düştü. Sıcak sahnelerin önüne geçmek isteyen Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi, öyle bir şey yaptı ki, akıl hayal almamaya başladı. Sosyal medyada yankı uyandıran bu durum; şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Canan Ergüder, Yurdaer Okur ve Yüsra Geyik gibi birbirinden başarılı oyuncuları bir araya getiren Aile dizisini çekimleri başlamıştı. Uzun yıllardır ekranlarda olmayan Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi iki muhteşem ismi bir araya getiren dizinin setinde büyük bir krizin başladığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdiyse ağızları açık bırakacak olay yaşandı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.