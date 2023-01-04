- 04 Oca 2023 - 20:28

Survivor 2023 Yarışmasının Seçimlerinde “Taciz!” Kadın Yarışmacılara Öyle Bir Şey Yapıldı Ki… “Acun Utanır mısın? Sanmam!” Meğer…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor 2023 yarışması hakkında bomba bir skandal patlak verdi! Rezillik yorumlarını alan Survivor 2023 yarışmasında; başvuru yapılan kadın yarışmacılarına yapılan muamele ise “Taciz” olarak değerlendirildi. Bunun üzerine birçok kişi ise “Acun utanır mısın? Sanmam” yorumlarında bulundular. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelecek olan Survivor 2023 yarışması için çalışmalar son gaz devam ediyordu. Yarışmacıların seçildiği ve formatın belirlendiği Survivor yarışmasının fragmanı bile yayınlanmıştı. Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler olarak 3 gruba ayrılan yarışmacıların performansları büyük bir merak konusu olmuştu. Yeni bölümler gelmeden gündeme gelen iddia ağızları açık bıraktı çünkü binlerce kişi bu durumu “Taciz” olarak değerlendirdi. Peki, neler oluyor?

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04 Oca 2023 - 20:28 Ankara- Gündem

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