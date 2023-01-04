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04 Oca 2023 - 20:28

Survivor 2023 Yarışmasının Seçimlerinde “Taciz!” Kadın Yarışmacılara Öyle Bir Şey Yapıldı Ki… “Acun Utanır mısın? Sanmam!” Meğer…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor 2023 yarışması hakkında bomba bir skandal patlak verdi! Rezillik yorumlarını alan Survivor 2023 yarışmasında; başvuru yapılan kadın yarışmacılarına yapılan muamele ise “Taciz” olarak değerlendirildi. Bunun üzerine birçok kişi ise “Acun utanır mısın? Sanmam” yorumlarında bulundular. İşte merak edilen tüm detaylar…