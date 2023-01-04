- 04 Oca 2023 - 20:52 G: 04 Oca 2023 - 22:22

Araç Almak Ancak Rüyalarda Mümkün! 450 Bin TL’nin Altında Araç Bulan Öpüp Başına Koyuyor! İşte 2023 Araç Fiyatları…

Bundan sonra araç almak sadece rüyalarda mümkün! 450 bin TL’nin altında araç bulan resmen öpüp başına koyuyor. Koronavirüs döneminde başlayan araç piyasasındaki artış, 2023 yılında da hız kesmeden devam ediyor. Bu sebepten ötürü 400 bin lira ve 450 bin lira bandında sıfır araç bulmak artık mümkün olmayan bir konuma geldi. Aralık 2022 ve Ocak 2023 fiyat bandını ise sizlere Haberler Ankara ailesi olarak derledik. İşte merak edilen tüm detaylar…

Döviz kurundaki artış, araç parçalarındaki yaşanan sıkıntı, hammadde ve taşıma maliyetlerindeki sıkıntılardan kaynaklı araç piyasası, 2023 yılına girmeden artış yaşamıştı. Uzun bir süredir yaşanan krizden sonra otomobil fiyatları resmen üst seviyeye taşındı. Peki, 2023 araç fiyatları ne kadar?

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04 Oca 2023 - 20:52 Ankara- Yaşam

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