Araç Almak Ancak Rüyalarda Mümkün! 450 Bin TL’nin Altında Araç Bulan Öpüp Başına Koyuyor! İşte 2023 Araç Fiyatları…
Bundan sonra araç almak sadece rüyalarda mümkün! 450 bin TL’nin altında araç bulan resmen öpüp başına koyuyor. Koronavirüs döneminde başlayan araç piyasasındaki artış, 2023 yılında da hız kesmeden devam ediyor. Bu sebepten ötürü 400 bin lira ve 450 bin lira bandında sıfır araç bulmak artık mümkün olmayan bir konuma geldi. Aralık 2022 ve Ocak 2023 fiyat bandını ise sizlere Haberler Ankara ailesi olarak derledik. İşte merak edilen tüm detaylar…
Döviz kurundaki artış, araç parçalarındaki yaşanan sıkıntı, hammadde ve taşıma maliyetlerindeki sıkıntılardan kaynaklı araç piyasası, 2023 yılına girmeden artış yaşamıştı. Uzun bir süredir yaşanan krizden sonra otomobil fiyatları resmen üst seviyeye taşındı. Peki, 2023 araç fiyatları ne kadar?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.