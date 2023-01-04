Kısmetse Olur’da Çifte Diskalifiye! Öykü Serter Hepsine Kırmızı Kart Gösterdi… “Kapı Orada” Denildi! Twitter Resmen Yıkılıyor…
Youtube ekranlarının en çok konuşulan programlarından biri olmayı çok kısa bir sürede başaran Kısmetse Olur’da çifte diskalifiye kapıya dayandı. Öykü Serter tüm adaylara kırmızı kart göstererek; dikkatleri üzerine çekti. Tüm bunların yanı sıra bir de yarışmacılara “Kapı orada” denilince tüm film koptu. İşte Twitter’ın yıkılmasına neden olan o durum…
9 kadın ve 9 erkek yarışmacıdan oluşan Kısmetse Olur yarışmasında yaşananlar seyircilerin dikkatini üzerine çekmeyi başarıyordu. Aşkların ve kavgaların arka arkaya patladığı Kısmetse Olur’da entrika ve savaşlar bitmek bilmiyordu. Kanal D ekranlarında yayınlandığı dönemi adeta aratmayan Kısmetse Olur’un yeni bölümünde büyük bir kavga patlak verdi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.