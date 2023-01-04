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04 Oca 2023 - 21:15

Kısmetse Olur’da Çifte Diskalifiye! Öykü Serter Hepsine Kırmızı Kart Gösterdi… “Kapı Orada” Denildi! Twitter Resmen Yıkılıyor…

Youtube ekranlarının en çok konuşulan programlarından biri olmayı çok kısa bir sürede başaran Kısmetse Olur’da çifte diskalifiye kapıya dayandı. Öykü Serter tüm adaylara kırmızı kart göstererek; dikkatleri üzerine çekti. Tüm bunların yanı sıra bir de yarışmacılara “Kapı orada” denilince tüm film koptu. İşte Twitter’ın yıkılmasına neden olan o durum…