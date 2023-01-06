Kısmetse Olur Elif Kimdir? Elif’in Instagram Hesabı Ne? Elif Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?
Yaklaşık olarak 7 yıl önce Kanal D ekranlarında yayınlanan ve o dönem içerisinde reyting rekorlarını alt üst eden “Kısmetse Olur” isimli evlilik programı, seneler önce final yapmış olmasına rağmen büyük bir hayran kitlesine sahip olmaya devam etti. İletilen şikayetleri değerlendiren ve bu kapsamda da Kısmetse Olur programı dahil olmak üzere tüm evlilik programlarının yayından kaldırılmasına karar veren RTÜK, bu kararı neticesinde birçok izleyiciden de büyük tepki gördü.
İzleyiciler, ekranlarda yayınlanan içeriklerin izlenip izlenmemesinin kişinin kendi inisiyatifinde olduğunu savunsalar da programlar yayın akışlarına tekrar eklenmedi. RTÜK’ün evlilik programlarını kaldırmasının ardından ekranlara veda eden ve kısa bir süreliğine Kanal D’nin dijital platformu üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur programı, beklenen izlenmeyi yakalayamayınca dijital platformdan da ayrılmak durumunda kaldı.
Bu durum Kısmetse Olur takipçilerini hayal kırıklığına uğratırken senelerce sosyal medya üzerinden programın geri dönmesine ilişkin çağrılar yapıldı.
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06 Oca 2023 - 08:45 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.