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06 Oca 2023 - 08:45

Kısmetse Olur Elif Kimdir? Elif’in Instagram Hesabı Ne? Elif Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?

Yaklaşık olarak 7 yıl önce Kanal D ekranlarında yayınlanan ve o dönem içerisinde reyting rekorlarını alt üst eden “Kısmetse Olur” isimli evlilik programı, seneler önce final yapmış olmasına rağmen büyük bir hayran kitlesine sahip olmaya devam etti. İletilen şikayetleri değerlendiren ve bu kapsamda da Kısmetse Olur programı dahil olmak üzere tüm evlilik programlarının yayından kaldırılmasına karar veren RTÜK, bu kararı neticesinde birçok izleyiciden de büyük tepki gördü.