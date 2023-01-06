- 06 Oca 2023 - 08:45

Kısmetse Olur Elif Kimdir? Elif’in Instagram Hesabı Ne? Elif Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?

Yaklaşık olarak 7 yıl önce Kanal D ekranlarında yayınlanan ve o dönem içerisinde reyting rekorlarını alt üst eden “Kısmetse Olur” isimli evlilik programı, seneler önce final yapmış olmasına rağmen büyük bir hayran kitlesine sahip olmaya devam etti. İletilen şikayetleri değerlendiren ve bu kapsamda da Kısmetse Olur programı dahil olmak üzere tüm evlilik programlarının yayından kaldırılmasına karar veren RTÜK, bu kararı neticesinde birçok izleyiciden de büyük tepki gördü.

İzleyiciler, ekranlarda yayınlanan içeriklerin izlenip izlenmemesinin kişinin kendi inisiyatifinde olduğunu savunsalar da programlar yayın akışlarına tekrar eklenmedi. RTÜK’ün evlilik programlarını kaldırmasının ardından ekranlara veda eden ve kısa bir süreliğine Kanal D’nin dijital platformu üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur programı, beklenen izlenmeyi yakalayamayınca dijital platformdan da ayrılmak durumunda kaldı.

Bu durum Kısmetse Olur takipçilerini hayal kırıklığına uğratırken senelerce sosyal medya üzerinden programın geri dönmesine ilişkin çağrılar yapıldı.

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06 Oca 2023 - 08:45 - Dizi Fragmanları

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