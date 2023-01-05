- 05 Oca 2023 - 10:37

Kısmetse Olur Çağrı Kimdir? Kısmetse Olur Çağrı Özer Ne İş Yapıyor? Çağrı Özer’in Instagram Hesabı Ne?

Evlilik programlarının RTÜK engeline takılmasından önce reyting rekorları kıran programların başında gelen Kısmetse Olur, farklı konsepti ve kaotik ortamı ile kısa süre içerisinde milyonlarca izleyici tarafından yakından takip edilmeyi başarmıştı. Seda Akgül’ün sunumu ile Kanal D ekranlarında yayınlanan ve o dönem içerisinde ciddi bir hayran kitlesine sahip olan Kısmetse Olur programı, bir süre sonra RTÜK tarafından verilen karar sebebi ile ekranlara veda etti.

Birçok farklı karakteri ile ekranlara damgasını vuran ve sosyal medyada da halen ilk sezonu ile konuşulmaya devam edilen Kısmetse Olur programı, seneler sonra izleyicisinin yüzünü güldüren bomba gibi bir haber ile geri döndü. Ana akım medyada halen evlilik programlarının yasak olması sebebi ile YouTube üzerinden yayınlanmaya başlayan yeni program, Kısmetse Olur Aşkın Gücü ismi ile izleyicisinin karşısına çıktı.

Bu sefer sevilen isim Öykü Serter’in sunumu ile izleyicinin karşısına çıkan evlilik programı, henüz 20 bölümdür yayında olmasına rağmen milyonlarca kişi tarafından yakın takip altına alındı. Şimdiden birçok çiftin hem ilişkileri hem de karakterleri ile ünlü olmasına aracılık eden program, dün akşam eleme bölümü ile yayınlandı.

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05 Oca 2023 - 10:37 - Dizi Fragmanları

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