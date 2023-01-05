Hande Erçel’in Minili Ev Pozu Kalpleri 500 Attırdı! Aynanın Karşısına Geçip Ezber Bozdu; Fiziğini Göstermek İçin Şekilden Şekle Girdi…

Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği “Eda” karakteriyle kariyer hayatında sıçrama yaşayan Hande Erçel, dizide partneri olan Kerem Bürsin’le bir küs bir barış aşk yaşamıştı. 10 ay kadar birlikte olduktan sonra ayrılan ve kısa bir süre önce ayrılıp barışan Hande Erçel’in şimdilerde hayatında birisinin olmadığı biliniyordu. Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla “Afet” olduğunu gösteren Hande Erçel, gündem yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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