Hande Erçel’in Minili Ev Pozu Kalpleri 500 Attırdı! Aynanın Karşısına Geçip Ezber Bozdu; Fiziğini Göstermek İçin Şekilden Şekle Girdi…
Yakın zamanda ekranlara dönüş yapacak Hande Erçel’in minili ev pozları kalpleri resmen 500 attırdı. Aynanın karşısına geçip; ezber bozan Hande Erçel, fiziğini göstermek için adeta şekilden şekle girdi. Bir bakanı bir daha baktıran Hande Erçel’e övgü dolu yorumlar arka arkaya geldi. Peki, neler oluyor?
Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği “Eda” karakteriyle kariyer hayatında sıçrama yaşayan Hande Erçel, dizide partneri olan Kerem Bürsin’le bir küs bir barış aşk yaşamıştı. 10 ay kadar birlikte olduktan sonra ayrılan ve kısa bir süre önce ayrılıp barışan Hande Erçel’in şimdilerde hayatında birisinin olmadığı biliniyordu. Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla “Afet” olduğunu gösteren Hande Erçel, gündem yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.