- 05 Oca 2023 - 10:45

Hande Erçel’in Minili Ev Pozu Kalpleri 500 Attırdı! Aynanın Karşısına Geçip Ezber Bozdu; Fiziğini Göstermek İçin Şekilden Şekle Girdi…

Yakın zamanda ekranlara dönüş yapacak Hande Erçel’in minili ev pozları kalpleri resmen 500 attırdı. Aynanın karşısına geçip; ezber bozan Hande Erçel, fiziğini göstermek için adeta şekilden şekle girdi. Bir bakanı bir daha baktıran Hande Erçel’e övgü dolu yorumlar arka arkaya geldi. Peki, neler oluyor?

Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği “Eda” karakteriyle kariyer hayatında sıçrama yaşayan Hande Erçel, dizide partneri olan Kerem Bürsin’le bir küs bir barış aşk yaşamıştı. 10 ay kadar birlikte olduktan sonra ayrılan ve kısa bir süre önce ayrılıp barışan Hande Erçel’in şimdilerde hayatında birisinin olmadığı biliniyordu. Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla “Afet” olduğunu gösteren Hande Erçel, gündem yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

05 Oca 2023 - 10:45 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Fahriye Evcen’den Kara Haber Geldi! Doğuma 2 Ay Kala Öyle Bir Şey Yaşadı Ki, Burak Özçivit Yıkıldı… mask
Fahriye Evcen’den Kara Haber Geldi! Doğuma 2 Ay Kala Öyle Bir Şey Yaşadı Ki, Burak Özçivit Yıkıldı…
Sadakatsiz’in İncisiydi… Murat Ünalmış’ın Yanındaki İsmi Duyunca Şok Olacaksınız! Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Sonra…. mask
Sadakatsiz’in İncisiydi… Murat Ünalmış’ın Yanındaki İsmi Duyunca Şok Olacaksınız! Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Sonra….
Yalı Çapkını Dizisinin Suna’sı Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki… “Mert’ten Bile Yakışıklı!” Kendisinden Bile Ünlü Çıktı! Meğer… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Suna’sı Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki… “Mert’ten Bile Yakışıklı!” Kendisinden Bile Ünlü Çıktı! Meğer…
Kısmetse Olur’da Çifte Diskalifiye! Öykü Serter Hepsine Kırmızı Kart Gösterdi… “Kapı Orada” Denildi! Twitter Resmen Yıkılıyor… mask
Kısmetse Olur’da Çifte Diskalifiye! Öykü Serter Hepsine Kırmızı Kart Gösterdi… “Kapı Orada” Denildi! Twitter Resmen Yıkılıyor…
Demet Özdemir Dantelli Sütyeni ve Külotlu Çorabıyla Fizik Şov Yaptı! “Daha Yeni Evlendin!” Buz Gibi Havada Balkona Çıkıp… mask
Demet Özdemir Dantelli Sütyeni ve Külotlu Çorabıyla Fizik Şov Yaptı! “Daha Yeni Evlendin!” Buz Gibi Havada Balkona Çıkıp…
Survivor 2023 Yarışmasının Seçimlerinde “Taciz!” Kadın Yarışmacılara Öyle Bir Şey Yapıldı Ki… “Acun Ilıcalı Çok Sinirlenecek ” Meğer… mask
Survivor 2023 Yarışmasının Seçimlerinde “Taciz!” Kadın Yarışmacılara Öyle Bir Şey Yapıldı Ki… “Acun Ilıcalı Çok Sinirlenecek ” Meğer…
Esra Erol’da Yıkım Yaratacak Skandal Olay! Yuvası Öyle Bir Şeyden Yıkıldı Ki, Duyanlar Felç Geçiriyor! “Bu Kadarı da Pes!” mask
Esra Erol’da Yıkım Yaratacak Skandal Olay! Yuvası Öyle Bir Şeyden Yıkıldı Ki, Duyanlar Felç Geçiriyor! “Bu Kadarı da Pes!”
Kıvanç Tatlıtuğ’un Eşi Nöbet Tutuyor! Sıcak Sahnelerin Önüne Geçmek İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıl Hayal Almıyor! Neler Oluyor? mask
Kıvanç Tatlıtuğ’un Eşi Nöbet Tutuyor! Sıcak Sahnelerin Önüne Geçmek İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıl Hayal Almıyor! Neler Oluyor?
Mehmet Ali Erbil’in Kızından Yatak Pozu Geldi Ortalık Birbirine Girdi! İç Çamaşırıyla Dekolte Vermelere Doyamadı… Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Neler Oldu Neler… mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızından Yatak Pozu Geldi Ortalık Birbirine Girdi! İç Çamaşırıyla Dekolte Vermelere Doyamadı… Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Neler Oldu Neler…
Kısmetse Olur Yarışmasında Rezillikler Bitmek Nedir Bilmiyor! 85 Milyonun Önünde Kadın Yarışmacının Yaptıkları Mideleri Ağızlara Getirdi… “Yazık!” mask
Kısmetse Olur Yarışmasında Rezillikler Bitmek Nedir Bilmiyor! 85 Milyonun Önünde Kadın Yarışmacının Yaptıkları Mideleri Ağızlara Getirdi… “Yazık!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hande Erçel’in Minili Ev Pozu Kalpleri 500 Attırdı! Aynanın Karşısına Geçip Ezber Bozdu; Fiziğini Göstermek İçin Şekilden Şekle Girdi… mask
Hande Erçel’in Minili Ev Pozu Kalpleri 500 Attırdı! Aynanın Karşısına Geçip Ezber Bozdu; Fiziğini Göstermek İçin Şekilden Şekle Girdi…
Alkol ve Tütün ve Sigaraya Dev Zam Zammı Ortalığı İnletti! Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı; Olağanüstü Zam Kapıda! İşte Güncel Alkol Fiyatları mask
Alkol ve Tütün ve Sigaraya Dev Zam Zammı Ortalığı İnletti! Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı; Olağanüstü Zam Kapıda! İşte Güncel Alkol Fiyatları
Kısmetse Olur Çağrı Kimdir? Kısmetse Olur Çağrı Özer Ne İş Yapıyor? Çağrı Özer’in Instagram Hesabı Ne? mask
Kısmetse Olur Çağrı Kimdir? Kısmetse Olur Çağrı Özer Ne İş Yapıyor? Çağrı Özer’in Instagram Hesabı Ne?
Sigara Fiyatlarına 4 Liralık Dev Zam! En Ucuz ve En Pahalı Sigara Fiyatları Dudak Uçuklattı! İşte 5 Ocak Marlboro, Camel, Parliament, Lark ve Muratti Zamlı Fiyatlar... mask
Sigara Fiyatlarına 4 Liralık Dev Zam! En Ucuz ve En Pahalı Sigara Fiyatları Dudak Uçuklattı! İşte 5 Ocak Marlboro, Camel, Parliament, Lark ve Muratti Zamlı Fiyatlar...
Kısmetse Olur Elif Kimdir? Elif’in Instagram Hesabı Ne? Elif Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor? mask
Kısmetse Olur Elif Kimdir? Elif’in Instagram Hesabı Ne? Elif Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?
Fahriye Evcen’den Kara Haber Geldi! Doğuma 2 Ay Kala Öyle Bir Şey Yaşadı Ki, Burak Özçivit Yıkıldı… mask
Fahriye Evcen’den Kara Haber Geldi! Doğuma 2 Ay Kala Öyle Bir Şey Yaşadı Ki, Burak Özçivit Yıkıldı…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL