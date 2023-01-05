Kısmetse Olur Aybüke’nin Tolga’ya Oynadığı Oyun Ortaya Çıktı! “İğrençsin!” Öyle Bir Kandırdı Ki… Yapımcı Ekrana Verince Mosmor Kaldı!
Youtube ekranlarının kuşkusuz en çok izlenen yapımlarından biri olan Kısmetse Olur’da Aybüke’nin Tolga’ya oynadığı oyun ortaya çıktı. Aşkından öldüğünü bittiğini ifade etmesine rağmen böyle bir ifadeyle gündeme gelmesi ise “İğrençsin” yorumlarına neden oldu. Yapımcı ekranlara o anları verince; kendisi bile mosmor kaldı. Peki, neler oluyor?
9 erkek ve 9 kadın yarışmacıdan oluşan Kısmetse Olur yarışmasının yeni bölümü büyük bir merakla bekleniyordu. Yarışmanın ilk bölümünde Tolga ve Aybüke arasında bir elektriklenme olmuştu ve birbirlerinden hoşlandıklarını ifade etmişlerdi. Bir küs bir barışık olan Aybüke ve Tolga aşkını kökten bitirecek bir gelişme yaşanınca ağızlar açık kaldı. Aybüke’nin yaptıkları resmen saç baş yoldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.