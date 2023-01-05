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05 Oca 2023 - 11:05

Kısmetse Olur Aybüke’nin Tolga’ya Oynadığı Oyun Ortaya Çıktı! “İğrençsin!” Öyle Bir Kandırdı Ki… Yapımcı Ekrana Verince Mosmor Kaldı!

Youtube ekranlarının kuşkusuz en çok izlenen yapımlarından biri olan Kısmetse Olur’da Aybüke’nin Tolga’ya oynadığı oyun ortaya çıktı. Aşkından öldüğünü bittiğini ifade etmesine rağmen böyle bir ifadeyle gündeme gelmesi ise “İğrençsin” yorumlarına neden oldu. Yapımcı ekranlara o anları verince; kendisi bile mosmor kaldı. Peki, neler oluyor?