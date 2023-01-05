- 05 Oca 2023 - 11:15

Ekmekten Sonra Simide de Titreten Zam! Ankaralılar İsyanda! Bir Simit Ne Kadar Oldu? Ankara Simidi Ne Kadar Oldu?

Rusya- Ukrayna savaşının başlaması ile birlikte değerlenen buğday fiyatları, ülke sınırlarımız içerisinde satışa sunulan unun ve diğer unlu ürünlerin de yüksek oranlarda zamlanmasına sebep oldu. Bu durum 2022 yılı içerisinde vatandaşların büyük tepkileri ile karşılaşırken birçok yetkiliden de normal şartlarda daha yüksek oranlarda zam yapılması gerektiğine ancak tüketicinin korunabilmesi amacı ile bu konuda destek verildiğine yönelik açıklamalar geldi.

Yüksek enflasyon başta olmak üzere birçok farklı faktör çerçevesinde zamlanan unlu ürünler, yeni dönemde de vatandaşların tepkilerine sebep olan başlıca konular arasında yer aldı. Geçtiğimiz günlerde Ankara’dan gelen ekmek zammı açıklamasının ardından başkentte bir ekmeğin fiyatının 4 TL’den 5 TL’ye yükselmiş olduğu öğrenildi. Bu duruma oldukça büyük tepkiler gösteren vatandaşlar henüz haberi sindirememişlerken Ankara’dan yeni bir zam haberi daha geldi.

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05 Oca 2023 - 11:15 - Gündem

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