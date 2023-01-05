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05 Oca 2023 - 11:15

Ekmekten Sonra Simide de Titreten Zam! Ankaralılar İsyanda! Bir Simit Ne Kadar Oldu? Ankara Simidi Ne Kadar Oldu?

Rusya- Ukrayna savaşının başlaması ile birlikte değerlenen buğday fiyatları, ülke sınırlarımız içerisinde satışa sunulan unun ve diğer unlu ürünlerin de yüksek oranlarda zamlanmasına sebep oldu. Bu durum 2022 yılı içerisinde vatandaşların büyük tepkileri ile karşılaşırken birçok yetkiliden de normal şartlarda daha yüksek oranlarda zam yapılması gerektiğine ancak tüketicinin korunabilmesi amacı ile bu konuda destek verildiğine yönelik açıklamalar geldi.