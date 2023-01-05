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05 Oca 2023 - 11:29

Yalı Çapkını Dizisinin Pelo’su Kış Gününde Açıldı Saçıldı! “Abla Ben Dondum, Sen Üşümedin mi?” Göğüs Dekoltesiyle Alev Alev Yaktı…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olmayı başarmış olan Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterine hayat veren Buse Buçe Kahraman, kış gününde öyle kareler verdi ki, görenler alev alev yandı. Birçok takipçisi ise “Abla ben dondum, sen üşümedin mi?” demeden yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar…