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05 Oca 2023 - 11:53

Hayata Neşeli Gözlerle Bakan Burçlar Hangileridir? Bitip Batsa Bile Hep 32 Diş! İşte Sorunların Üstesinden Gülerek Gelen Burçlar…

Kişinin doğduğu gün, saat ve ay itibari ile farklı karakterlere sahip olabileceğini savunan astrologlar, bu durumu gezegen, ay, güneş ve yıldız hareketlerine göre de yorumlamaktalardır. Doğum haritalarının kişinin geleceği üzerinde etkili olduğuna dikkat çeken astrologlar, pek çok kişi tarafından da yakından takip edilmektelerdir. Bazı kişiler burç yorumlarını anlamsız buluyor olsa da sahip oldukları burçların hayatları üzerinde etkili olduğuna inanan kişiler azımsanamayacak ölçüde fazladır.