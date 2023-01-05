Hayata Neşeli Gözlerle Bakan Burçlar Hangileridir? Bitip Batsa Bile Hep 32 Diş! İşte Sorunların Üstesinden Gülerek Gelen Burçlar…
Kişinin doğduğu gün, saat ve ay itibari ile farklı karakterlere sahip olabileceğini savunan astrologlar, bu durumu gezegen, ay, güneş ve yıldız hareketlerine göre de yorumlamaktalardır. Doğum haritalarının kişinin geleceği üzerinde etkili olduğuna dikkat çeken astrologlar, pek çok kişi tarafından da yakından takip edilmektelerdir. Bazı kişiler burç yorumlarını anlamsız buluyor olsa da sahip oldukları burçların hayatları üzerinde etkili olduğuna inanan kişiler azımsanamayacak ölçüde fazladır.
Aynı ayda veya aynı günde doğan kişilerin genel olarak aynı kişisel özelliklere sahip olduğuna dikkat çeken astrologlar, bu durumun burçların karakter üzerinde yarattıkları etkileri ispat niteliğinde olduğunu savunmaktalardır. Bu neden ile günlük burç yorumlarının da kişinin gündelik hayatı konusunda yön gösterici olabileceğini ileri süren astrologlar, her yeni güne 12 burcun hayatlarına dokunarak başlamaktalardır.
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05 Oca 2023 - 11:53 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.