- 05 Oca 2023 - 11:55 G: 05 Oca 2023 - 12:14

Yurtdışına Çıkmak Hayal Oldu! Artık Rüyanızda Bile Bu Ücretlerle Gidemezsiniz… Pasaport Fiyatlarına Rekor Ötesi Zam Geldi! Tam Tamına…

Hem tatil hem de hayatınıza idame ettirmek adına yurtdışına çıkmak istiyorsanız kara haber geldi. Artık yurtdışına çıkmak resmen hayal olacak. Rüyanızda bile bu ücretlerle gitmeniz mümkün değil! Pasaport fiyatlarına gelen zam, rekor ötesi bulundu. Zaten yüksek olan ücretlere bir de bu zam gelince; vatandaş isyan etmeden yapamadı. Peki, güncel pasaport fiyatları ne kadar oldu?

2022 yılı, zamların yılı olarak adlandırılmıştı ama 2023 yılında gelen zamlar daha şimdiden yaka silktirmeye başladı. Birçok cepheden zam alan vatandaşa, şimdide pasaport zammı geldi. Ocak ayının girişiyle birlikte pasaport harçları ve defter bedellerine rekor ötesinde bir zam geldi. Peki, pasaport harçları ve defter bedelleri ne kadar oldu?

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05 Oca 2023 - 11:55 Ankara- Yaşam

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