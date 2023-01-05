Yurtdışına Çıkmak Hayal Oldu! Artık Rüyanızda Bile Bu Ücretlerle Gidemezsiniz… Pasaport Fiyatlarına Rekor Ötesi Zam Geldi! Tam Tamına…
Hem tatil hem de hayatınıza idame ettirmek adına yurtdışına çıkmak istiyorsanız kara haber geldi. Artık yurtdışına çıkmak resmen hayal olacak. Rüyanızda bile bu ücretlerle gitmeniz mümkün değil! Pasaport fiyatlarına gelen zam, rekor ötesi bulundu. Zaten yüksek olan ücretlere bir de bu zam gelince; vatandaş isyan etmeden yapamadı. Peki, güncel pasaport fiyatları ne kadar oldu?
2022 yılı, zamların yılı olarak adlandırılmıştı ama 2023 yılında gelen zamlar daha şimdiden yaka silktirmeye başladı. Birçok cepheden zam alan vatandaşa, şimdide pasaport zammı geldi. Ocak ayının girişiyle birlikte pasaport harçları ve defter bedellerine rekor ötesinde bir zam geldi. Peki, pasaport harçları ve defter bedelleri ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.