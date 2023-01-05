- 05 Oca 2023 - 12:17

Askere Gideceklerin Dikkatine! Bedelli Askerlik Ücretini Duyunca Aklınızı Yitireceksiniz! Memur ve Emekli Zam Oranlarından Sonra…2023 Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar?

Seneler önce devreye giren ve profesyonel bir ordunun oluşturulması açısından önemli bir adım olarak değerlendirilen bedelli askerlik, son dönemlerin en çok konuşulan konu başlıklarından birisi olmaya devam ediyor. Son olarak Temmuz 2022 tarihinde açıklanmış olan 6 aylık enflasyona bağlı olarak zamlanan bedelli askerlik ücretinin yeni dönemde kaç TL’ye yükseleceği, asker adayları tarafından merak ediliyor.

Her sene Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verisine bağlı olarak 2 kere zam alan bedelli askerlik ücreti, son dönemlerin en çok sorgulanan konu başlıklarından birisi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 3 Ocak tarihinde açıklamış olduğu aralık ayı enflasyon verisinin ardından memur maaşı zamları belli olurken bu zam oranının bedelli askerlik tutarına nasıl yansıyacağı da merak konusu oldu. 

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05 Oca 2023 - 12:17 - Gündem

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Askere Gideceklerin Dikkatine! Bedelli Askerlik Ücretini Duyunca Aklınızı Yitireceksiniz! Memur ve Emekli Zam Oranlarından Sonra…2023 Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar? mask
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