Askere Gideceklerin Dikkatine! Bedelli Askerlik Ücretini Duyunca Aklınızı Yitireceksiniz! Memur ve Emekli Zam Oranlarından Sonra…2023 Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar?
Seneler önce devreye giren ve profesyonel bir ordunun oluşturulması açısından önemli bir adım olarak değerlendirilen bedelli askerlik, son dönemlerin en çok konuşulan konu başlıklarından birisi olmaya devam ediyor. Son olarak Temmuz 2022 tarihinde açıklanmış olan 6 aylık enflasyona bağlı olarak zamlanan bedelli askerlik ücretinin yeni dönemde kaç TL’ye yükseleceği, asker adayları tarafından merak ediliyor.
Her sene Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verisine bağlı olarak 2 kere zam alan bedelli askerlik ücreti, son dönemlerin en çok sorgulanan konu başlıklarından birisi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 3 Ocak tarihinde açıklamış olduğu aralık ayı enflasyon verisinin ardından memur maaşı zamları belli olurken bu zam oranının bedelli askerlik tutarına nasıl yansıyacağı da merak konusu oldu.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
05 Oca 2023 - 12:17 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.