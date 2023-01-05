Emekli Vatandaşın Yüzünde Güller Açacak! Çifte Zam Haberi Az Önce Geldi… Maaşlarda %30 + 1722 TL “Şak” Diye Ödeme!

İşçi ve işveren taraflarının anlaşmazlığına rağmen aralık ayının sonunda yüzde 54,66 oranında zamlanarak 8 bin 506 TL’ye yükselen asgari ücretten sonra gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Bir süredir merak ile beklenen aralık ayı enflasyonun Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmasının ardından yeni maaş zammı belli oldu.

Enflasyon farkına ek olarak refah payının da verileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Ocak ayı emekli ve memur maaşı zammını yüzde 25 olarak açıkladı. Bu zam oranı bir kesim için yeterli bir kesim için ise az olarak tanımlanırken dün yeni bir gelişme daha yaşandı. Grup toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zam oranının revize edildiğini ve yüzde 30 olarak uygulanacağını ifade etti.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…