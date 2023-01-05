Emekli Vatandaşın Yüzünde Güller Açacak! Çifte Zam Haberi Az Önce Geldi… Maaşlarda %30 + 1722 TL “Şak” Diye Ödeme!
Hem para piyasaları ve altın piyasasında hem de diğer alanlarda yaşanan olumsuz gelişmeler sebebi ile sene boyunca yüksek seviyelerde seyreden enflasyon, 2022 yılının ekonomik anlamda oldukça sıkıntılı geçmesine sebep oldu. Yüksek enflasyon sebebi ile temmuz ayında asgari ücrette ara zam kararı veren ve emekli ile memur maaşlarına enflasyon üstü zamlar yapan hükümet yetkilileri, enflasyonun hiçbir vatandaşı ezemeyeceğini garanti ederek asıl zamlar için ocak ayını işaret etti.
İşçi ve işveren taraflarının anlaşmazlığına rağmen aralık ayının sonunda yüzde 54,66 oranında zamlanarak 8 bin 506 TL’ye yükselen asgari ücretten sonra gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Bir süredir merak ile beklenen aralık ayı enflasyonun Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmasının ardından yeni maaş zammı belli oldu.
Enflasyon farkına ek olarak refah payının da verileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Ocak ayı emekli ve memur maaşı zammını yüzde 25 olarak açıkladı. Bu zam oranı bir kesim için yeterli bir kesim için ise az olarak tanımlanırken dün yeni bir gelişme daha yaşandı. Grup toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zam oranının revize edildiğini ve yüzde 30 olarak uygulanacağını ifade etti.
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05 Oca 2023 - 12:20 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.