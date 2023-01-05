- 05 Oca 2023 - 12:28 G: 05 Oca 2023 - 12:34

59’luk Avşar Kızı Yine Bildiğini Okudu! Kasıklarından Yukarıya Doğru Açılan Kıyafetiyle… “Yaşayan Efsane!” Kalçasını Bir Sağa Salladı Bir Sola…

Gündemi sallayan isimlerden sadece bir tanesi olan 59 yaşındaki Avşar Kızı, resmen yine bildiğini okudu! Kasıklarından yukarıya doğru açılan bir kıyafet giyen Hülya Avşar, hayranlarından “Yaşayan efsane” yorumlarını aldı. Sahnede kalçasını bir sağa bir sola sallayarak elbisenin altından gözüken fiziğiyle başları döndüren Hülya Avşar, dengeleri alt üst etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Şarkılarıyla, dönem dönem çıkışlarıyla gündem yaratan Hülya Avşar’ın her bir karesi ise olay yaratıyordu. Bir bakanı bir daha baktıran karelere yer veren Hülya Avşar, yine fiziğini konuşturdu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Oca 2023 - 12:28 Ankara- Yaşam

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