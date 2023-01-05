Milyonlarca Paraya İhtiyacı Olan Kişiyi İlgilendiriyor! Toplu Para Ödemesi “Tık” Diye Avcunuzda… O Belgenin Elinizde Olması Yeterli!

3600 ek gösterge düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Temmuz 2022 tarihinde EYT düzenleme çalışmalarına başlamış olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sigorta giriş tarihi 8 Eylül 1999 tarihinden önce olan, prim ödemelerini ve sigortalılık sürelerini tamamlayan tüm vatandaşlara, 2023 yılı itibari ile emeklilik haklarının tanımlanacağını müjdeledi.

Eksik prim günlerinin doğum ve askerlik borçlanmaları ile tamamlanabileceğine işaret eden bakanlık, vatandaşları umutlandırdı. Bu noktada prim günlerini tamamlamak amacı ile ödemelerini yapmaya başlayan vatandaşlar yasanın Meclis’ten geçmesini dört göz ile beklerken Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yeni bir açıklama daha geldi.

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