- 05 Oca 2023 - 12:28 G: 05 Oca 2023 - 12:44

Milyonlarca Paraya İhtiyacı Olan Kişiyi İlgilendiriyor! Toplu Para Ödemesi “Tık” Diye Avcunuzda… O Belgenin Elinizde Olması Yeterli!

1999 yılının eylül ayında getirilen bir sigorta kanunu sebebi ile senelerdir emeklilik haklarına kavuşamayan milyonlarca vatandaş, bu sene içerisinde nihayet seslerini duyurmayı başardı. Prim ödemelerinde ve sigortalılık sürelerinde bir problem olmayan ancak 1999 senesinde yürürlüğe giren sigorta kanunu ile yaş şartına takıldıkları için emeklilik hakları tanımlanamayan vatandaşlar için bir çalışma başlatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin müjdesini verdi.

3600 ek gösterge düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Temmuz 2022 tarihinde EYT düzenleme çalışmalarına başlamış olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sigorta giriş tarihi 8 Eylül 1999 tarihinden önce olan, prim ödemelerini ve sigortalılık sürelerini tamamlayan tüm vatandaşlara, 2023 yılı itibari ile emeklilik haklarının tanımlanacağını müjdeledi.

Eksik prim günlerinin doğum ve askerlik borçlanmaları ile tamamlanabileceğine işaret eden bakanlık, vatandaşları umutlandırdı. Bu noktada prim günlerini tamamlamak amacı ile ödemelerini yapmaya başlayan vatandaşlar yasanın Meclis’ten geçmesini dört göz ile beklerken Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yeni bir açıklama daha geldi.

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05 Oca 2023 - 12:28 - Gündem

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