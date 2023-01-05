Şok Market İndirimi 12’den Vurdu! Kapının Önündeki Kuyruk Sokaklara Taştı; Onlarca Ürün Resmen Yarı Fiyatına!
Maliyet artışları sebebi ile 2022 yılı boyunca yükselmeye devam eden ürün fiyatları, sabit maaşlara sahip olan vatandaşların ellerini kollarını resmen bağlayarak büyük bir geçim derdinin ortaya çıkmasına yol açtı. Özellikle her kesimden vatandaşın uğrak yerleri arasında yer alan marketlerin reyonlarında durmadan değişen etiketlerin yer alması, vatandaşların tepkilerine sebep oldu.
Hali hazırda zorlu olan şartları fırsat bilerek haksız kazanç elde etmek adına ürünlere fahiş fiyat uygulayan bazı marketler, vatandaşları daha da zor durumda bıraktı. Ticaret Bakanlığı yönetiminde yapılan denetlemeler ile bu durumun karşına geçilmeye çalışılsa da yeni dönemde de bu sorunlar baş göstermeye başladı.
2023 yılına girilmesi ile birlikte market reyonlarında herhangi bir fiyat düzenlemesinin yapılıp yapılmayacağı merak edilirken Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un zincir marketlerin genel müdürleri ile yapmış olduğu toplantının meyveleri toplanmaya başlandı. Şok Market’ten gelen açıklama neticesinde ocak ayı boyunca toplamda bin ürünün fiyatının sabitlenmiş olduğu müjdelenirken zincir marketten yeni bir indirimli ürün kataloğu daha geldi.
4- 10 Ocak 2023 tarihleri arasında devam edecek olan indirimli ürün kapmayasına ilişkin detayları paylaşan Şok Market, pek çok farklı ürün grubunda fiyatların dibe çekildiğine dikkat çekti.
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05 Oca 2023 - 12:44 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.