Şok Market İndirimi 12’den Vurdu! Kapının Önündeki Kuyruk Sokaklara Taştı; Onlarca Ürün Resmen Yarı Fiyatına!

Hali hazırda zorlu olan şartları fırsat bilerek haksız kazanç elde etmek adına ürünlere fahiş fiyat uygulayan bazı marketler, vatandaşları daha da zor durumda bıraktı. Ticaret Bakanlığı yönetiminde yapılan denetlemeler ile bu durumun karşına geçilmeye çalışılsa da yeni dönemde de bu sorunlar baş göstermeye başladı.

2023 yılına girilmesi ile birlikte market reyonlarında herhangi bir fiyat düzenlemesinin yapılıp yapılmayacağı merak edilirken Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un zincir marketlerin genel müdürleri ile yapmış olduğu toplantının meyveleri toplanmaya başlandı. Şok Market’ten gelen açıklama neticesinde ocak ayı boyunca toplamda bin ürünün fiyatının sabitlenmiş olduğu müjdelenirken zincir marketten yeni bir indirimli ürün kataloğu daha geldi.

4- 10 Ocak 2023 tarihleri arasında devam edecek olan indirimli ürün kapmayasına ilişkin detayları paylaşan Şok Market, pek çok farklı ürün grubunda fiyatların dibe çekildiğine dikkat çekti.

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