A101 Market, Resti Tüm Marketlere İndirdi! Bundan Sonra Rakip Makip Dinlemiyor… 5 Ocak Aktüel Ürünler Paranızı Cebinizde Bırakacak!

2022 yılının nerede ise tamamında bir gün satın aldıkları bir ürünü diğer gün aynı fiyattan bulamayan ve bu sebep ile sabit maaşları karşılığında her defasında daha az ürün ile marketlerden ayrılan tüketiciler, 2023 yılı itibari ile fiyatların nasıl bir değişime uğradığını merak etmeye başladı. Bütçeleri doğrultusunda fiyatlardan satış yapan zincir marketleri yakın takip altına alan tüketiciler için A101 Market’ten müjdeli haber geldi.

Yeni haftaya ilişkin bir indirim kampanyası düzenlemiş olduğunu duyuran zincir market, 5 Ocak Perşembe (bugün) günü itibari ile başlayacak olan kampanyasının kataloğunu paylaştı.

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