Benzin ve Motorin Fiyatları Alaşağı Oldu! 5 Ocak Akaryakıt Fiyatlarını Duyanların Araç Kontakları Elinde Kaldı! Tam Tamına…
2021 yılının son ayında tarihi seviyelere ulaşmış olan altın fiyatları ile döviz kurları, pek çok sektörde olduğu gibi akaryakıt ve LPG sektöründe de zamların ortaya çıkmasına sebep olmuştu. 2022 yılına girilmesi ile birlikte duyurulan yeni zamların ardından tüketiciler kendi araçları adına aylık yakıt harcamalarını hesaplamaya başlamışken şubat ayının sonunda resmen başlamış olan Rusya- Ukrayna savaşı, sektörün alt üst olmasına yol açtı.
24 Şubat tarihinde resmen başlamış olan Rusya- Ukrayna savaşı ile birlikte seneler sonra 100 dolarlık kritik seviyeyi aşan ve 130 dolar seviyesine kadar tırmanan brent petrolün varil fiyatı hem benzin hem de motorin fiyatlarının 30 TL’ye kadar yükselmesine sebep oldu.
Bu durum o dönem içerisinde toplu taşıma araçlarına yönelik talebin artmasına sebebiyet verirken savaş halinde olan iki ülkenin müzakere sürecini başlatması ile birlikte fiyatlar da gerilemeye başladı. 2022 yılı boyunca bir yükselip bir gerileyen akaryakıt fiyatları, son olarak 31 Aralık tarihinde duyurulmuş olan 84 kuruşluk benzin zammının ardından yeniden güncellendi.
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05 Oca 2023 - 16:05 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.