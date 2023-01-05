“İbrahim Çelikkol Eşine Yapmadığını Sevgilisine Yaptı!” Sosyal Medya Yıkılıyor; Böylesi Kimsenin Başına Gelmez… Elinde Avucunda Ne Varsa Önüne Serdi!
Yakışıklılığıyla milyonların kalbinde taht kuran isimlerden bir tanesi olan İbrahim Çelikkol hakkında ortaya atılan bir iddia; “Eşine yapmadığına sevgilisine yapmış” dedirtti. Sosyal medyanın yıkılmasına neden olan Çelikkol, resmen elinde avucunda ne varsa biricik aşkının önüne serdi. İşte kimsenin başına gelmeyecek şok olay…
En son olarak Kuş Uçuşu dizisinde muhteşem bir çıkış yakalayan İbrahim Çelikkol, dizinin ikinci sezonu için yeniden görev başına dönmüştü. Doğduğun Ev Kaderindir ve Bir Zamanlar Çukurova gibi muhteşem iki yapımdan sonra Netflix’i sallayacak bir yapımda yer alan oyuncu, ne kadar başarılı bir isim olduğunu göstermişti. Hem iş hem de özel hayatında oldukça başarılı olan İbrahim Çelikkol’un sevgilisine yaptıkları şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.