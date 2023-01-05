“İbrahim Çelikkol Eşine Yapmadığını Sevgilisine Yaptı!” Sosyal Medya Yıkılıyor; Böylesi Kimsenin Başına Gelmez… Elinde Avucunda Ne Varsa Önüne Serdi!

En son olarak Kuş Uçuşu dizisinde muhteşem bir çıkış yakalayan İbrahim Çelikkol, dizinin ikinci sezonu için yeniden görev başına dönmüştü. Doğduğun Ev Kaderindir ve Bir Zamanlar Çukurova gibi muhteşem iki yapımdan sonra Netflix’i sallayacak bir yapımda yer alan oyuncu, ne kadar başarılı bir isim olduğunu göstermişti. Hem iş hem de özel hayatında oldukça başarılı olan İbrahim Çelikkol’un sevgilisine yaptıkları şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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