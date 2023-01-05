- 05 Oca 2023 - 16:05 G: 05 Oca 2023 - 16:10

Tarım Kredi Market’te 5 Litrelik Ayçiçek Yağı 135 TL’ye Düştü! Yumurta 58 TL, Kaşar 77 TL, Peynir 29 TL… Koşun Yetişin!

Tarım Kredi Market’ten muhteşem bir kampanya daha geldi. Normalde 150 liradan aşağı satılmayan 5 litrelik Ayçiçek yağını sadece 135 TL’ye satışa çıkaran Tarım Kredi Market, sadece bununla kalmadı. Yumurtayı 58 TL’ye, kaşarı 77 TL’ye, peyniri ise 29 TL’ye duyuran Tarım Kredi Market, dikkatleri üzerine çekti. Birçok kişi ise bu indirimleri duyunca; “Koşun yetişin” demeden yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Dönem dönem yapmış olduğu indirimlerle marketler arasından seçilen Tarım Kredi Market, özellikle kaliteli ürünleri ve uygun fiyatlarıyla ön plana çıkıyor. 5 Ocak itibariyle muhteşem bir kampanyaya daha adını duyuran Tarım Kredi Market, 8 Ocak itibariyle bu kampanyanın biteceğini duyurdu. Peki, Tarım Kredi Market, hangi ürünlerde indirim yaptı?

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05 Oca 2023 - 16:05 Ankara- Yaşam

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