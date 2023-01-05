O Kız Dizisinde Saç Baş Yolduran Olay! “Bu Resmen Taciz!” Yılbaşı Partisinden Sonra… Seyirciler Ayağa Kalktı!

Çok ses getireceği düşünülen dizilerin dahi son dönemlerde erken final kararı alması sektörü şaşkına çevirirken bazı dizilerin de yıldızları parlamaya başladı. Yeni sezonun başlaması ile birlikte izleyicinin karşısına çıkan birçok yeni dizi henüz 10 bölümü tamamlamadan erken final kararı alırken bu esnada yükselişe geçen dizilerin başında ise Kanal D’de yayınlanan “O Kız” isimli dizi oldu.

Başrollerinde Erkan Petekkaya, Sezin Akbaşoğulları, Cengiz Orhonlu ve Dilin Döğer’in yer aldığı O Kız isimli dizi, yayınlandığı ilk günden bu yana izlenme oranlarını artırmayı başararak Kanal D’nin iddialı yapımlarından birisi haline dönüştü. Özellikle son bölümü ile reyting rekorlarını alt üst etmeyi başaran dizi, final sahnesi ile resmen hafızalara kazındı.

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