O Kız Dizisinde Saç Baş Yolduran Olay! “Bu Resmen Taciz!” Yılbaşı Partisinden Sonra… Seyirciler Ayağa Kalktı!
TV dizilerinin izlenme oranlarının düşmesi ile birlikte harekete geçen yapımcılar, farklı senaryolara sahip olan dizileri izleyicilerin karşısına çıkarmaya başladı. Senaryonun yanı sıra oyuncu kadrosunu da daha titiz oluşturmaya çalışan yapımcılar, bazı girişimlerinde başarı olsalar da bazılarında da ne yaptılarsa erken final kararının önüne geçemedi.
Çok ses getireceği düşünülen dizilerin dahi son dönemlerde erken final kararı alması sektörü şaşkına çevirirken bazı dizilerin de yıldızları parlamaya başladı. Yeni sezonun başlaması ile birlikte izleyicinin karşısına çıkan birçok yeni dizi henüz 10 bölümü tamamlamadan erken final kararı alırken bu esnada yükselişe geçen dizilerin başında ise Kanal D’de yayınlanan “O Kız” isimli dizi oldu.
Başrollerinde Erkan Petekkaya, Sezin Akbaşoğulları, Cengiz Orhonlu ve Dilin Döğer’in yer aldığı O Kız isimli dizi, yayınlandığı ilk günden bu yana izlenme oranlarını artırmayı başararak Kanal D’nin iddialı yapımlarından birisi haline dönüştü. Özellikle son bölümü ile reyting rekorlarını alt üst etmeyi başaran dizi, final sahnesi ile resmen hafızalara kazındı.
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05 Oca 2023 - 16:05 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.