Acun Ilıcalı Ne Yaptı Ne Etti Olmadı… Senaryonun Kralını Seçmişti Ama Fişinin Çekileceği Tarih Duyuruldu! Son Dakika…

O günden itibaren “medya patronu” olarak anılan Ilıcalı, sahibi olduğu projelerin her birini kendi kanalına transfer ederek izleyiciler tarafından yakından takip edilmeye başlandı.

Survivor, MasterChef Türkiye, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, Var Mısın Yok Musun isimli yarışmaları sayesinde başarısını günden güne artıran Acun Ilıcalı, birikimini artırdıktan sonra farklı alanlara da yatırım yapmaya başladı. Hull City takımını satın alan ve Exxen isimli dijital platformu kuran Ilıcalı’nın elini attığı her alanda büyük başarılara imza atmış olduğu görülse de medya patronunun yüzü kanalında yayınlanan dizilerden yana hiç gülmedi.

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