Acun Ilıcalı Ne Yaptı Ne Etti Olmadı… Senaryonun Kralını Seçmişti Ama Fişinin Çekileceği Tarih Duyuruldu! Son Dakika…
Seneler önce muhabir olarak başlamış olduğu kariyerinde azmi, çalışkanlığı ve ticari zekası sayesinde resmen sıçrama yaşayan Acun Ilıcalı, Türk televizyonlarına kazandırdığı eşsiz yarışma programları sayesinde yabancı ülkeler tarafından dahi tanınmaya başladı. Bir süre sonra kendi programlarını sunmaya ve onları yurtdışına satmaya başlayan Ilıcalı, 2018 yılında da Tv8 kanalını satın aldı.
O günden itibaren “medya patronu” olarak anılan Ilıcalı, sahibi olduğu projelerin her birini kendi kanalına transfer ederek izleyiciler tarafından yakından takip edilmeye başlandı.
Survivor, MasterChef Türkiye, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, Var Mısın Yok Musun isimli yarışmaları sayesinde başarısını günden güne artıran Acun Ilıcalı, birikimini artırdıktan sonra farklı alanlara da yatırım yapmaya başladı. Hull City takımını satın alan ve Exxen isimli dijital platformu kuran Ilıcalı’nın elini attığı her alanda büyük başarılara imza atmış olduğu görülse de medya patronunun yüzü kanalında yayınlanan dizilerden yana hiç gülmedi.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
05 Oca 2023 - 16:06 - Dizi Fragmanları
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.