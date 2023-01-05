- 05 Oca 2023 - 16:06 G: 05 Oca 2023 - 16:10

Enis Arıkan Servete Boğuldu! Tam Altınlar Sıra Sıra Dizildi; “Allah Herkese Böyle Arkadaş Nasip Etsin!”

Son dönemlerin en popüler isimlerinden birisi olan ve yalnızca mesleği ile değil sosyal medya paylaşımları ile de gündemden düşmeyen ünlü Oyuncu Enis Arıkan, dün akşam yine sosyal medyayı yerinden oynatan paylaşımlar yaptı. 40’ıncı yaş gününü kutlayan Enis Arıkan, yakın çevresi ve ailesini bir araya getirdi. Birçok ünlü simanın bulunduğu doğum günü partisinde eğlenceli anlara şahitlik edildi.

Uzun süredir ekranda iş yapmayan ancak Serenay Sarıkaya, Şükrü Özyıldız, Merve Dizdar ve Ezgi Mola’nın yer aldığı Alice Müzikali ile sahnelerde boy gösteren Enis Arıkan, geçtiğimiz sezonlarda Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Camdaki Kız isimli dizi ile ekranlara geri döndü. Ünlü Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli eserinden ekranlara uyarlanmış olan Camdaki Kız dizisinde “Muzo” karakterine hayat veren Enis Arıkan, oyunculuk performansı ve samimiyeti ile kısa süre içerisinde izleyicinin beğenisini toplamayı başardı.

05 Oca 2023 - 16:06 - Magazin

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