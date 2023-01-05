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05 Oca 2023 - 16:06

Enis Arıkan Servete Boğuldu! Tam Altınlar Sıra Sıra Dizildi; “Allah Herkese Böyle Arkadaş Nasip Etsin!”

Son dönemlerin en popüler isimlerinden birisi olan ve yalnızca mesleği ile değil sosyal medya paylaşımları ile de gündemden düşmeyen ünlü Oyuncu Enis Arıkan, dün akşam yine sosyal medyayı yerinden oynatan paylaşımlar yaptı. 40’ıncı yaş gününü kutlayan Enis Arıkan, yakın çevresi ve ailesini bir araya getirdi. Birçok ünlü simanın bulunduğu doğum günü partisinde eğlenceli anlara şahitlik edildi.