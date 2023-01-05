Demet Özdemir 6 Aylık Kocasına Resti Çekti! Yumruğu Masaya Vurdu; Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… “Siz Boşanırsınız!”
Magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olan Demet Özdemir ve 6 aylık kocası Oğuzhan Koç gündeme bu kez bambaşka bir biçimde geldiler. 6 aylık kocasına resti çeken Demet Özdemir, masaya adeta yumruğunu vurdu. Gelen son paylaşım ağızları açık bıraktığı gibi bir de “Siz kesin boşanırsınız” yorumlarına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
14 Şubat 2022 tarihinde biricik sevgilisi Oğuzhan Koç’tan evlenme teklifi alan Demet Özdemir, sosyal medya üzerinden karelerde bulunarak bu anı desteklemişti. Tekliften birkaç ay sonra Oğuzhan Koç’la Türkiye’nin konuştuğu bir evliliğin altına imzasını atan Demet Özdemir, gelinliğiyle tartışmalara neden olmuştu. Şimdilerde 6 aylık evli olan çiftten gelen paylaşım ağızların açık kalmasına neden oldu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.