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05 Oca 2023 - 16:06

Demet Özdemir 6 Aylık Kocasına Resti Çekti! Yumruğu Masaya Vurdu; Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… “Siz Boşanırsınız!”

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olan Demet Özdemir ve 6 aylık kocası Oğuzhan Koç gündeme bu kez bambaşka bir biçimde geldiler. 6 aylık kocasına resti çeken Demet Özdemir, masaya adeta yumruğunu vurdu. Gelen son paylaşım ağızları açık bıraktığı gibi bir de “Siz kesin boşanırsınız” yorumlarına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…