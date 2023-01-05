Demet Akalın’dan Akılları Yitirmenize Neden Olacak Taciz İtirafı! Ortalık Yıkılıyor; Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Öyle Bir İfşa Etti Ki…
Seneler önce podyumlarda boy göstererek sanat camiasına dahil olan ve o dönem içerisinde defileden defileye koşan Demet Akalın, bir süre sonra kliplerde de oynamaya başladı. Özellikle İbrahim Tatlıses’in klibinde rol alması ile birlikte dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Akalın, bir süre sonra mankenlik mesleğini yapmamaya karar vererek rotasını şarkıcılığa çevirdi.
Şarkıcı olma hayali ile resmen yanıp tutuşan ve çıkardığı ilk şarkısı ile de bu hayalini gerçekleştirmeyi başaran Demet Akalın, o günden bu yana müzik listelerini alt üst etmeye devam ediyor.
Göndermeli şarkıları, meydan okuyan tavrı, sahne performansları, kıyafetleri, özel hayatı, arkadaşlık ilişkileri ve daha pek çok özelliği ile gündemden düşmeyen ve üzerinden yıllar geçse de eskimemeyi başaran ünlü Şarkıcı Demet Akalın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile de adından söz ettirmeye devam ediyor. Özelikle imla kurallarına uymadan yaptığı paylaşımlar ile sosyal medya kullanıcıları tarafından sık sık eleştirilen bir kesim tarafından da ti’ye alınan Demet Akalın, yaşadığı olaylar karşısında takındığı tavırlar ile de farkını ortaya koyuyor.
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05 Oca 2023 - 16:06 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.