Demet Akalın’dan Akılları Yitirmenize Neden Olacak Taciz İtirafı! Ortalık Yıkılıyor; Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Öyle Bir İfşa Etti Ki…

Şarkıcı olma hayali ile resmen yanıp tutuşan ve çıkardığı ilk şarkısı ile de bu hayalini gerçekleştirmeyi başaran Demet Akalın, o günden bu yana müzik listelerini alt üst etmeye devam ediyor.

Göndermeli şarkıları, meydan okuyan tavrı, sahne performansları, kıyafetleri, özel hayatı, arkadaşlık ilişkileri ve daha pek çok özelliği ile gündemden düşmeyen ve üzerinden yıllar geçse de eskimemeyi başaran ünlü Şarkıcı Demet Akalın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile de adından söz ettirmeye devam ediyor. Özelikle imla kurallarına uymadan yaptığı paylaşımlar ile sosyal medya kullanıcıları tarafından sık sık eleştirilen bir kesim tarafından da ti’ye alınan Demet Akalın, yaşadığı olaylar karşısında takındığı tavırlar ile de farkını ortaya koyuyor.

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