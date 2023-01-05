Kısmetse Olur Yayından Kaldırılıyor! Emir Büyük Yerden; İpi Kesildi… “Elveda!” Sadece 21 Bölüm Yayınlanmıştı! Neler Oluyor?

9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasının son bölümünde bir eleme yaşanmıştı. Eşit oy alan Merve ve Zeyd evden giden isimler arasında yerini almıştı. Yeni bölümde ise iki isim daha yarışmaya katılacaktı ve seyircilere yeni bir heyecan kapısı aralanacaktı ama yayından kaldırılacağına dair iddialar gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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