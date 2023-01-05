Kısmetse Olur Yayından Kaldırılıyor! Emir Büyük Yerden; İpi Kesildi… “Elveda!” Sadece 21 Bölüm Yayınlanmıştı! Neler Oluyor?
Youtube ekranlarına yeni bir soluk getiren Kısmetse Olur yarışmasının yayından kaldırılacağı gündeme bomba gibi düştü. Emir büyük yerden gelince ipi resmen kesildi. Birçok kişi ise bunun üzerine “Elveda” demeden yapamadı. Sadece 21 bölüm yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasının yeni bölümü ekranlara gelmesi için sayılırken asıl bomba patlak verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasının son bölümünde bir eleme yaşanmıştı. Eşit oy alan Merve ve Zeyd evden giden isimler arasında yerini almıştı. Yeni bölümde ise iki isim daha yarışmaya katılacaktı ve seyircilere yeni bir heyecan kapısı aralanacaktı ama yayından kaldırılacağına dair iddialar gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.