- 05 Oca 2023 - 16:17 G: 05 Oca 2023 - 17:30

Afra Saraçoğlu Tepki Üzerine Tepki Yiyor! Set Arasında Öyle Bir Halde Yakalandı Ki, Görenlerin Nutku Tutuldu! “Yok Artık!”

Star TV dizisi ile yıldızı parlayan şimdilerde ise yine aynı kanalda yayınlanan “Yalı Çapkını” isimli dizide boy gösteren genç oyuncu, özel hayatı ile de gündemden düşmüyor. Afra Saraçoğlu Tepki Üzerine Tepki Yiyor! Set Arasında Öyle Bir Halde Yakalandı Ki, Görenlerin Nutku Tutuldu! “Yok Artık!” İşte detaylar...

Genç yaşına rağmen senelerdir setlerde olan ve yalnızca oyunculuk performansları ile değil güzelliği ile de kendisine hayran bırakmayı başaran Afra Saraçoğlu, son dönemlerde adından sıklık ile söz ettiren ünlü isimlerin arasında yer almaya devam ediyor. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Erkan Petekkaya’nın rol aldığı Star TV dizisi ile yıldızı parlayan şimdilerde ise yine aynı kanalda yayınlanan “Yalı Çapkını” isimli dizide boy gösteren genç oyuncu, özel hayatı ile de gündemden düşmüyor.

Son dönemlerin en popüler isimlerinden olan yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir ile birlikte Yalı Çapkını isimli dizinin başrolünde oynayan Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde partneri ile aşk yaşadığı iddiaları ile gündeme gelmişti.

Kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini geçtiğimiz günlerde sonlandıran Saraçoğlu’nun bu kararı partneri Demir ile yakınlaşmasından ötürü almış olduğu ileri sürülmüş olsa da hem Yazıcıoğlu’nun hem de Saraçoğlu’nun “üçüncü şahıslar ile ilgisi yoktur” açıklamasında bulunmaları, ortalığın bir nebze olsun durulmasını sağladı.

05 Oca 2023 - 16:17 - Magazin

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sıfırıncı Gün 2. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 4 Ocak 2023 Sıfırıncı Gün 2. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Sıfırıncı Gün 3. Bölüm Fragmanı mask
Sıfırıncı Gün 2. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 4 Ocak 2023 Sıfırıncı Gün 2. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Sıfırıncı Gün 3. Bölüm Fragmanı
Kasaba Doktoru 30. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 04 Ocak 2023 Kasaba Doktoru Dizisi TRT1 30. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Kasaba Doktoru Dizisi 31. Bölüm Fragmanı! mask
Kasaba Doktoru 30. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 04 Ocak 2023 Kasaba Doktoru Dizisi TRT1 30. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Kasaba Doktoru Dizisi 31. Bölüm Fragmanı!
Çöp Adam 6. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 4 Ocak 2023 Star TV Çöp Adam Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! İşte Çöp Adam Dizisi 7. Bölüm Fragmanı... mask
Çöp Adam 6. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 4 Ocak 2023 Star TV Çöp Adam Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! İşte Çöp Adam Dizisi 7. Bölüm Fragmanı...
O Kız 16. Bölüm Full Tek Parça İzle! 04 Ocak 2023 O Kız Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
O Kız 16. Bölüm Full Tek Parça İzle! 04 Ocak 2023 O Kız Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Hayatımın Şansı 4.Bölüm Kesintisiz Full İzle! FOX TV 4 Ocak 2023 Hayatımın Şansı 4. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Hayatımın Şansı 5. Bölüm Fragmanı mask
Hayatımın Şansı 4.Bölüm Kesintisiz Full İzle! FOX TV 4 Ocak 2023 Hayatımın Şansı 4. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Hayatımın Şansı 5. Bölüm Fragmanı
Acun Ilıcalı Ne Yaptı Ne Etti Olmadı… Senaryonun Kralını Seçmişti Ama Fişinin Çekileceği Tarih Duyuruldu! Son Dakika… mask
Acun Ilıcalı Ne Yaptı Ne Etti Olmadı… Senaryonun Kralını Seçmişti Ama Fişinin Çekileceği Tarih Duyuruldu! Son Dakika…
O Kız Dizisinde Saç Baş Yolduran Olay! “Bu Resmen Taciz!” Yılbaşı Partisinden Sonra… Seyirciler Ayağa Kalktı! mask
O Kız Dizisinde Saç Baş Yolduran Olay! “Bu Resmen Taciz!” Yılbaşı Partisinden Sonra… Seyirciler Ayağa Kalktı!
Kısmetse Olur Elif Kimdir? Elif’in Instagram Hesabı Ne? Elif Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor? mask
Kısmetse Olur Elif Kimdir? Elif’in Instagram Hesabı Ne? Elif Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?
Kısmetse Olur Çağrı Kimdir? Kısmetse Olur Çağrı Özer Ne İş Yapıyor? Çağrı Özer’in Instagram Hesabı Ne? mask
Kısmetse Olur Çağrı Kimdir? Kısmetse Olur Çağrı Özer Ne İş Yapıyor? Çağrı Özer’in Instagram Hesabı Ne?
Survivor Tunga Kimdir, Kaç Yaşındadır? Survivor Tunga’nın Memleketi Neresi? Survivor Tunga’nın Instagram’ı… mask
Survivor Tunga Kimdir, Kaç Yaşındadır? Survivor Tunga’nın Memleketi Neresi? Survivor Tunga’nın Instagram’ı…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Cemre Baysel’in Kardeşini Gören Kızlar Çığlığı Bastı! Boy, Pos, Endam… Karizmasıyla Ortalığı Yıktı Geçti! Görenlerin Dibi Düştü, Eridi… mask
Cemre Baysel’in Kardeşini Gören Kızlar Çığlığı Bastı! Boy, Pos, Endam… Karizmasıyla Ortalığı Yıktı Geçti! Görenlerin Dibi Düştü, Eridi…
Masterchef Yarışmasında Şampiyon Belli Oldu! Acun Ilıcalı Kupayı Elleriyle O İsme Teslim Edecek! Görkem, Metin, Ayaz, Kıvanç… mask
Masterchef Yarışmasında Şampiyon Belli Oldu! Acun Ilıcalı Kupayı Elleriyle O İsme Teslim Edecek! Görkem, Metin, Ayaz, Kıvanç…
Kısmetse Olur Yayından Kaldırılıyor! Emir Büyük Yerden; İpi Kesildi… “Elveda!” Sadece 21 Bölüm Yayınlanmıştı! Neler Oluyor? mask
Kısmetse Olur Yayından Kaldırılıyor! Emir Büyük Yerden; İpi Kesildi… “Elveda!” Sadece 21 Bölüm Yayınlanmıştı! Neler Oluyor?
Müge Anlı Kıpkırmızı Olarak Cinsel İçerikli Mesajları Okudu! “Canım Çekiyor…” Rezillik Diz Boyu! “Sapık Sinan” Olayı Çığırından Çıktı… mask
Müge Anlı Kıpkırmızı Olarak Cinsel İçerikli Mesajları Okudu! “Canım Çekiyor…” Rezillik Diz Boyu! “Sapık Sinan” Olayı Çığırından Çıktı…
Enis Arıkan Servete Boğuldu! Tam Altınlar Sıra Sıra Dizildi; “Allah Herkese Böyle Arkadaş Nasip Etsin!” mask
Enis Arıkan Servete Boğuldu! Tam Altınlar Sıra Sıra Dizildi; “Allah Herkese Böyle Arkadaş Nasip Etsin!”
Demet Özdemir 6 Aylık Kocasına Resti Çekti! Yumruğu Masaya Vurdu; Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… “Siz Boşanırsınız!” mask
Demet Özdemir 6 Aylık Kocasına Resti Çekti! Yumruğu Masaya Vurdu; Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… “Siz Boşanırsınız!”
Demet Akalın’dan Akılları Yitirmenize Neden Olacak Taciz İtirafı! Ortalık Yıkılıyor; Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Öyle Bir İfşa Etti Ki… mask
Demet Akalın’dan Akılları Yitirmenize Neden Olacak Taciz İtirafı! Ortalık Yıkılıyor; Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Öyle Bir İfşa Etti Ki…
“İbrahim Çelikkol Eşine Yapmadığını Sevgilisine Yaptı!” Sosyal Medya Yıkılıyor; Böylesi Kimsenin Başına Gelmez… Elinde Avucunda Ne Varsa Önüne Serdi! mask
“İbrahim Çelikkol Eşine Yapmadığını Sevgilisine Yaptı!” Sosyal Medya Yıkılıyor; Böylesi Kimsenin Başına Gelmez… Elinde Avucunda Ne Varsa Önüne Serdi!
59’luk Avşar Kızı Yine Bildiğini Okudu! Kasıklarından Yukarıya Doğru Açılan Kıyafetiyle… “Yaşayan Efsane!” Kalçasını Bir Sağa Salladı Bir Sola… mask
59’luk Avşar Kızı Yine Bildiğini Okudu! Kasıklarından Yukarıya Doğru Açılan Kıyafetiyle… “Yaşayan Efsane!” Kalçasını Bir Sağa Salladı Bir Sola…
Yalı Çapkını Dizisinin Pelo’su Kış Gününde Açıldı Saçıldı! “Abla Ben Dondum, Sen Üşümedin mi?” Göğüs Dekoltesiyle Alev Alev Yaktı… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Pelo’su Kış Gününde Açıldı Saçıldı! “Abla Ben Dondum, Sen Üşümedin mi?” Göğüs Dekoltesiyle Alev Alev Yaktı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Cemre Baysel’in Kardeşini Gören Kızlar Çığlığı Bastı! Boy, Pos, Endam… Karizmasıyla Ortalığı Yıktı Geçti! Görenlerin Dibi Düştü, Eridi… mask
Cemre Baysel’in Kardeşini Gören Kızlar Çığlığı Bastı! Boy, Pos, Endam… Karizmasıyla Ortalığı Yıktı Geçti! Görenlerin Dibi Düştü, Eridi…
Masterchef Yarışmasında Şampiyon Belli Oldu! Acun Ilıcalı Kupayı Elleriyle O İsme Teslim Edecek! Görkem, Metin, Ayaz, Kıvanç… mask
Masterchef Yarışmasında Şampiyon Belli Oldu! Acun Ilıcalı Kupayı Elleriyle O İsme Teslim Edecek! Görkem, Metin, Ayaz, Kıvanç…
Afra Saraçoğlu Tepki Üzerine Tepki Yiyor! Set Arasında Öyle Bir Halde Yakalandı Ki, Görenlerin Nutku Tutuldu! “Yok Artık!” mask
Afra Saraçoğlu Tepki Üzerine Tepki Yiyor! Set Arasında Öyle Bir Halde Yakalandı Ki, Görenlerin Nutku Tutuldu! “Yok Artık!”
Araç Alacakları Duvardan Duvara Vuracak Haber! Bakan Nebati İlk Kez Açıkladı; ÖTV İndiriminde Yeri Göğü Sallayan Haber Geldi… mask
Araç Alacakları Duvardan Duvara Vuracak Haber! Bakan Nebati İlk Kez Açıkladı; ÖTV İndiriminde Yeri Göğü Sallayan Haber Geldi…
Müge Anlı Kıpkırmızı Olarak Cinsel İçerikli Mesajları Okudu! “Canım Çekiyor…” Rezillik Diz Boyu! “Sapık Sinan” Olayı Çığırından Çıktı… mask
Müge Anlı Kıpkırmızı Olarak Cinsel İçerikli Mesajları Okudu! “Canım Çekiyor…” Rezillik Diz Boyu! “Sapık Sinan” Olayı Çığırından Çıktı…
Kısmetse Olur Yayından Kaldırılıyor! Emir Büyük Yerden; İpi Kesildi… “Elveda!” Sadece 21 Bölüm Yayınlanmıştı! Neler Oluyor? mask
Kısmetse Olur Yayından Kaldırılıyor! Emir Büyük Yerden; İpi Kesildi… “Elveda!” Sadece 21 Bölüm Yayınlanmıştı! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL