Afra Saraçoğlu Tepki Üzerine Tepki Yiyor! Set Arasında Öyle Bir Halde Yakalandı Ki, Görenlerin Nutku Tutuldu! “Yok Artık!”
Star TV dizisi ile yıldızı parlayan şimdilerde ise yine aynı kanalda yayınlanan “Yalı Çapkını” isimli dizide boy gösteren genç oyuncu, özel hayatı ile de gündemden düşmüyor. Afra Saraçoğlu Tepki Üzerine Tepki Yiyor! Set Arasında Öyle Bir Halde Yakalandı Ki, Görenlerin Nutku Tutuldu! “Yok Artık!” İşte detaylar...
Genç yaşına rağmen senelerdir setlerde olan ve yalnızca oyunculuk performansları ile değil güzelliği ile de kendisine hayran bırakmayı başaran Afra Saraçoğlu, son dönemlerde adından sıklık ile söz ettiren ünlü isimlerin arasında yer almaya devam ediyor. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Erkan Petekkaya’nın rol aldığı Star TV dizisi ile yıldızı parlayan şimdilerde ise yine aynı kanalda yayınlanan “Yalı Çapkını” isimli dizide boy gösteren genç oyuncu, özel hayatı ile de gündemden düşmüyor.
Son dönemlerin en popüler isimlerinden olan yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir ile birlikte Yalı Çapkını isimli dizinin başrolünde oynayan Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde partneri ile aşk yaşadığı iddiaları ile gündeme gelmişti.
Kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini geçtiğimiz günlerde sonlandıran Saraçoğlu’nun bu kararı partneri Demir ile yakınlaşmasından ötürü almış olduğu ileri sürülmüş olsa da hem Yazıcıoğlu’nun hem de Saraçoğlu’nun “üçüncü şahıslar ile ilgisi yoktur” açıklamasında bulunmaları, ortalığın bir nebze olsun durulmasını sağladı.
05 Oca 2023 - 16:17 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.