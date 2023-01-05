Afra Saraçoğlu Tepki Üzerine Tepki Yiyor! Set Arasında Öyle Bir Halde Yakalandı Ki, Görenlerin Nutku Tutuldu! “Yok Artık!”

Genç yaşına rağmen senelerdir setlerde olan ve yalnızca oyunculuk performansları ile değil güzelliği ile de kendisine hayran bırakmayı başaran Afra Saraçoğlu, son dönemlerde adından sıklık ile söz ettiren ünlü isimlerin arasında yer almaya devam ediyor. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Erkan Petekkaya’nın rol aldığı Star TV dizisi ile yıldızı parlayan şimdilerde ise yine aynı kanalda yayınlanan “Yalı Çapkını” isimli dizide boy gösteren genç oyuncu, özel hayatı ile de gündemden düşmüyor.

Son dönemlerin en popüler isimlerinden olan yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir ile birlikte Yalı Çapkını isimli dizinin başrolünde oynayan Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde partneri ile aşk yaşadığı iddiaları ile gündeme gelmişti.

Kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini geçtiğimiz günlerde sonlandıran Saraçoğlu’nun bu kararı partneri Demir ile yakınlaşmasından ötürü almış olduğu ileri sürülmüş olsa da hem Yazıcıoğlu’nun hem de Saraçoğlu’nun “üçüncü şahıslar ile ilgisi yoktur” açıklamasında bulunmaları, ortalığın bir nebze olsun durulmasını sağladı.