- 05 Oca 2023 - 16:07 G: 05 Oca 2023 - 16:12

Müge Anlı Kıpkırmızı Olarak Cinsel İçerikli Mesajları Okudu! “Canım Çekiyor…” Rezillik Diz Boyu! “Sapık Sinan” Olayı Çığırından Çıktı…

ATV Ekranlarının gözbebeği konumuna gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert’te “Arife Gökçe” olayı, gündemi sallamaya devam ediyor. Halkın “Sapık Sinan” diye hitap ettiği Sinan’ın annesi yaşındaki kadınlara attığı terbiyesiz mesajları okumak zorunda kalan Müge Anlı, kıpkırmızı kesildi. “Canım çekiyor” diyen Sinan’ın rezillikleri ise çığırından çıkardı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Kısa bir süre önce eşinden günlerdir haber alamadığını dile getirerek programa katılan Fikri Amca, köyünde bulunan Sinan’ın eşine sapıkça mesajlar attığını ve herkese böyle yaptığını ifade etmişti. Şüphelendiği ismin Sinan olduğunu ifade eden Fikri Amca’nın sözlerine istinaden; programa Sinan getirilmişti. Sinan’ın sadece Arife Gökçe’ye değil, yüzlerde kadına cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıkmıştı. Bu mesajların neler olduğu büyük bir merak konusu olmuşken; Müge Anlı 85 milyonun önünde atılan bir mesajı yüzü kıpkırmızı olarak açıkladı! Peki, neler oluyor?

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05 Oca 2023 - 16:07 Ankara- Yaşam

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