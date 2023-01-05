Masterchef Yarışmasında Şampiyon Belli Oldu! Acun Ilıcalı Kupayı Elleriyle O İsme Teslim Edecek! Görkem, Metin, Ayaz, Kıvanç…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarında biri olan Masterchef’te şampiyon resmen belli oldu. Acun Ilıcalı, kupayı o isme elleriyle teslim edince kafalarda sorular oluştu. Görkem mi, Metin mi, Ayaz mı, Kıvanç mı? Hangisi Masterchef 2022 kupasının sahibi oldu? İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya’nın ekranlara 4 sezondur getirdiği Masterchef yarışması, bu sezon çok durağan geçmişti. Diğer sezonlarda yaşanan heyecan bu sezon yarışmacıların dişli olmamasından dolayı stabil olarak bitecekti. Finale yarım adım kala gelen ifşa; Masterchef 2022 yarışmasının finalinde kimin kupayı kaldıracağını gösterdi. Peki, Masterchef kupası bu yıl kimin ellerinden havalanacak?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.