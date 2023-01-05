- 05 Oca 2023 - 16:26 G: 05 Oca 2023 - 16:42

Masterchef Yarışmasında Şampiyon Belli Oldu! Acun Ilıcalı Kupayı Elleriyle O İsme Teslim Edecek! Görkem, Metin, Ayaz, Kıvanç…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarında biri olan Masterchef’te şampiyon resmen belli oldu. Acun Ilıcalı, kupayı o isme elleriyle teslim edince kafalarda sorular oluştu. Görkem mi, Metin mi, Ayaz mı, Kıvanç mı? Hangisi Masterchef 2022 kupasının sahibi oldu? İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya’nın ekranlara 4 sezondur getirdiği Masterchef yarışması, bu sezon çok durağan geçmişti. Diğer sezonlarda yaşanan heyecan bu sezon yarışmacıların dişli olmamasından dolayı stabil olarak bitecekti. Finale yarım adım kala gelen ifşa; Masterchef 2022 yarışmasının finalinde kimin kupayı kaldıracağını gösterdi. Peki, Masterchef kupası bu yıl kimin ellerinden havalanacak?

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05 Oca 2023 - 16:26 Ankara- Yaşam

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