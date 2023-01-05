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05 Oca 2023 - 17:28

EYT’li Çalışanı Yakından İlgilendiriyor! Devlet “Bu İş Bu Kadar” Dedi, Tam Tamına 200 Bin TL Alacaksanız...

Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarının hesaplanıp açıklanmasının ardından; gözler EYT’ye çevrilmişti. TÜİK tarafından açıklığa kavuşan enflasyon rakamlarıyla birçok hesap kitap belli olmuştu. EYT’li çalışanı yakından ilgilendiren bir haber resmen duyuruldu. Devlet, “Bu iş bu kadar” dedi ve EYT’li çalışana 200 bin TL ödeme verileceği resmen duyuruldu. İşte merak edilen tüm detaylar…