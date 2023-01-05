EYT’li Çalışanı Yakından İlgilendiriyor! Devlet “Bu İş Bu Kadar” Dedi, Tam Tamına 200 Bin TL Alacaksanız...
Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarının hesaplanıp açıklanmasının ardından; gözler EYT’ye çevrilmişti. TÜİK tarafından açıklığa kavuşan enflasyon rakamlarıyla birçok hesap kitap belli olmuştu. EYT’li çalışanı yakından ilgilendiren bir haber resmen duyuruldu. Devlet, “Bu iş bu kadar” dedi ve EYT’li çalışana 200 bin TL ödeme verileceği resmen duyuruldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
2022 yılının son ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin 5.500 TL’den tam tamına 8.506 TL’ye çıktığını duyurmuştu. Bu haberle birlikte birçok yüz gülmüştü. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarında artış yaşanmıştı. En düşük memur maaşı 11 bin lirayı aşmıştı. %30 oranında zam yapıldığı bilinirken; gözler kıdem tazminatına çevrilmişti. Peki, EYT’li çalışan vatandaş nasıl 200 bin TL alabilecek?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.