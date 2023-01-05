- 05 Oca 2023 - 17:28 G: 05 Oca 2023 - 17:57

EYT’li Çalışanı Yakından İlgilendiriyor! Devlet “Bu İş Bu Kadar” Dedi, Tam Tamına 200 Bin TL Alacaksanız...

Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarının hesaplanıp açıklanmasının ardından; gözler EYT’ye çevrilmişti. TÜİK tarafından açıklığa kavuşan enflasyon rakamlarıyla birçok hesap kitap belli olmuştu. EYT’li çalışanı yakından ilgilendiren bir haber resmen duyuruldu. Devlet, “Bu iş bu kadar” dedi ve EYT’li çalışana 200 bin TL ödeme verileceği resmen duyuruldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

2022 yılının son ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin 5.500 TL’den tam tamına 8.506 TL’ye çıktığını duyurmuştu. Bu haberle birlikte birçok yüz gülmüştü. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarında artış yaşanmıştı. En düşük memur maaşı 11 bin lirayı aşmıştı. %30 oranında zam yapıldığı bilinirken; gözler kıdem tazminatına çevrilmişti. Peki, EYT’li çalışan vatandaş nasıl 200 bin TL alabilecek?

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05 Oca 2023 - 17:28 Ankara- Yaşam

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