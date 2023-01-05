Kısmetse Olur Yarışmasında O Damat Adayı Diskalifiye Edildiğini Duyurdu! Emirlerine Uymayıp Resti Çekince… Milyonlarca Lira Ödeyecek!
Youtube ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Kısmetse Olur’da o dama t adayı yarışmadan diskalifiye edildiğini resmen duyurdu. Yapımcının emirlerine uymayan isim, resti çektiğini duyurunca evden gönderildiğini açıklayınca ağızlar açık kaldı. İddialar sadece bu kadar değildi; bir de yüklü miktarda tazminat davası ödeyecek olan isim; ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Tam tamına 5 yıl sonra ekranlarda boy göstermeye başlayan Kısmetse Olur yarışmasında, 9 kadın ve 9 erkek yarışmacı, gönüllerindeki ismi bulmak adına yarışmaya katılıyordu. Kaosun ve entrikanın kol gezdiği Kısmetse Olur yarışmasından bir ismin ifadeleri ağızları açık bıraktı. Erkek damat adaylarından Furkan’ın kendi diskalifiyesini duyurması ise tokat gibi çarptı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.