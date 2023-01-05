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05 Oca 2023 - 17:59

Kısmetse Olur Yarışmasında O Damat Adayı Diskalifiye Edildiğini Duyurdu! Emirlerine Uymayıp Resti Çekince… Milyonlarca Lira Ödeyecek!

Youtube ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Kısmetse Olur’da o dama t adayı yarışmadan diskalifiye edildiğini resmen duyurdu. Yapımcının emirlerine uymayan isim, resti çektiğini duyurunca evden gönderildiğini açıklayınca ağızlar açık kaldı. İddialar sadece bu kadar değildi; bir de yüklü miktarda tazminat davası ödeyecek olan isim; ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…