Esra Erol’da Hastanelik Eden Olay! “Karım 500 Kişiyle Cinsel…” Esra Erol’un Nutku Tutuldu; Kelimeler Kıyafetsiz! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
ATV Ekranlarının gözbebeği konumuna gelen Esra Erol’da seyircileri hastanelik eden bir olay yaşandı. Programa katılan bir isim, karısının tam tamına 500 kişiyle yaşadıkları cinsel olayı anlatınca Esra Erol’un bile nutku tutuldu! Kelimelerin kıyafetsiz kaldığı bu olayda anlatılanlar şoktan şoka soktu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Programa katılan Ferdi Bey ve Ferdi Bey’in eşi Selenay’ın halası Funda Hanım, isyan ettiler. Ferdi Bey, eşiyle 9 yıldır evli olduklarını dile getirdi. Eşinin evden defalarca kez kaçtığını ifade eden Ferdi Bey, Selenay’ın evden giderken; kazaklarını, telefonu ve tüm parayı alıp gittiğini ifade etti. Olaylar sadece bu kadar değildi! Selenay Hanım’ın 500 kişiyle cinsel…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.