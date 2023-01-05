Esra Erol’da Hastanelik Eden Olay! “Karım 500 Kişiyle Cinsel…” Esra Erol’un Nutku Tutuldu; Kelimeler Kıyafetsiz! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…

Programa katılan Ferdi Bey ve Ferdi Bey’in eşi Selenay’ın halası Funda Hanım, isyan ettiler. Ferdi Bey, eşiyle 9 yıldır evli olduklarını dile getirdi. Eşinin evden defalarca kez kaçtığını ifade eden Ferdi Bey, Selenay’ın evden giderken; kazaklarını, telefonu ve tüm parayı alıp gittiğini ifade etti. Olaylar sadece bu kadar değildi! Selenay Hanım’ın 500 kişiyle cinsel…

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