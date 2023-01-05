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05 Oca 2023 - 20:08

Survivor 2023 İçin Acun Ilıcalı Tüm Tuşları Basıyor! Taktik Maktik Yok Dedi, Bam Bam Bam İlerledi! Öyle Bir Şey Yapacak Ki…

Tv8 ekranlarının heyecanla beklenen projelerinden bir tanesi hiç kuşkusuz Survivor 2023! Acun Ilıcalı’nın reytinglerde tavanı görmek istediği Survivor 2023 için tüm tuşlara basarak geçtiği görüldü. “Taktik maktik yok, bam bam bam” diyen Acun Ilıcalı yeni sezon için öyle bir şey yapacak ki… İşte merak edilen tüm detaylar!