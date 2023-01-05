Survivor 2023 İçin Acun Ilıcalı Tüm Tuşları Basıyor! Taktik Maktik Yok Dedi, Bam Bam Bam İlerledi! Öyle Bir Şey Yapacak Ki…
Tv8 ekranlarının heyecanla beklenen projelerinden bir tanesi hiç kuşkusuz Survivor 2023! Acun Ilıcalı’nın reytinglerde tavanı görmek istediği Survivor 2023 için tüm tuşlara basarak geçtiği görüldü. “Taktik maktik yok, bam bam bam” diyen Acun Ilıcalı yeni sezon için öyle bir şey yapacak ki… İşte merak edilen tüm detaylar!
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor’un her sezonu bir öncekinden daha heyecanlı ve daha aktif geçiyor. Survivor 2022 All Star sezonundan sonra asıl bombayı Survivor 2023 için patlatan Acun Ilıcalı, “Hayatta gelmez” denilen isimleri bile ikna etmişti. Formatı ve yarışmacı yüzlerini değiştiren Acun Ilıcalı, şimdide kendisine adeta B planı hazırladı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.