Görüntüsü Bile Ağzı Sulandırıyor! Tadını Diyecek Söz Yok; Sadece 15 Dakikada Yapılıyor! İşte Milyonların Aradığı İmam Sarığı Tatlısı…
Görüntüsünün bile ağızları sulandırdığı ispatlanan İmam Sarığı tatlısını sizler için derledik. Tadıyla tuzuyla ağızda adeta şölen veren bu tatlı, sadece 15 dakikada yapılıyor. İşte milyonların durmadan aradığı tam ölçülü imam sarığı tatlısı!
Sofralarınızın en güzel eşlikçisi olacak olan imam sarığı tarifi oldukça basit bir biçimde yapılıyor. Görüntüsüne aldanıp “Aman bu şimdi zordur” demeyin! Hemencecik yapılan bu lezzetli tatlıyı yapmak içinse fırın falan kullanmanıza gerek yok. Her çatalda damağınızda ayrı bir iz bırakacak olan imam sarığı tatlısı için yapılması gerekenler çok basit! Hemen tezgahlara geçin ve reçetede olan tüm ürünleri eksiksiz bir biçimde çıkarın. Zaten sık sık tatlı yapan birisiyseniz; bu malzemeler dolaplarınızda olacaktır. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.