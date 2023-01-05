Görüntüsü Bile Ağzı Sulandırıyor! Tadını Diyecek Söz Yok; Sadece 15 Dakikada Yapılıyor! İşte Milyonların Aradığı İmam Sarığı Tatlısı…

Sofralarınızın en güzel eşlikçisi olacak olan imam sarığı tarifi oldukça basit bir biçimde yapılıyor. Görüntüsüne aldanıp “Aman bu şimdi zordur” demeyin! Hemencecik yapılan bu lezzetli tatlıyı yapmak içinse fırın falan kullanmanıza gerek yok. Her çatalda damağınızda ayrı bir iz bırakacak olan imam sarığı tatlısı için yapılması gerekenler çok basit! Hemen tezgahlara geçin ve reçetede olan tüm ürünleri eksiksiz bir biçimde çıkarın. Zaten sık sık tatlı yapan birisiyseniz; bu malzemeler dolaplarınızda olacaktır. İşte merak edilenler…

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