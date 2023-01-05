Hemen Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin! Tam Tamına 4.337 TL Yatmaya Başladı… Ödemeler Resmi Olarak Başladı! Az Önce Duyuru Yapıldı…
Hemen banka hesaplarınızı kontrol edin! Tam tamına 4.337 TL yatmaya başladı! Ödemelerin resmi olarak başladığının duyurulmasının ardından; milyonlarca kişi elleri telefonda bildirim sesini duymaya kulak kesildi. Peki, nedir bu ödeme?
İhtiyar kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve bakımlarını üstlenmek için başvuru yapan kişilere “Evde bakım desteği” adı altında ödemeler yatıyor. Bu sayede hem yaşlı kişiler hem de yaşlı kişilere bakan vatandaşlar derin bir nefes alıyor. Özellikle belli bir yaşa geldikten sonra elden ayaktan düşen vatandaşın yanında olduğunu gösteren devletimiz, bu kez yeni bir zamla ödemelerin yapılacağını da duyurdu. Peki, evde bakım maaşları ne zaman yatacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.