- 05 Oca 2023 - 20:26 G: 05 Oca 2023 - 20:34

Hemen Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin! Tam Tamına 4.337 TL Yatmaya Başladı… Ödemeler Resmi Olarak Başladı! Az Önce Duyuru Yapıldı…

Hemen banka hesaplarınızı kontrol edin! Tam tamına 4.337 TL yatmaya başladı! Ödemelerin resmi olarak başladığının duyurulmasının ardından; milyonlarca kişi elleri telefonda bildirim sesini duymaya kulak kesildi. Peki, nedir bu ödeme?

İhtiyar kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve bakımlarını üstlenmek için başvuru yapan kişilere “Evde bakım desteği” adı altında ödemeler yatıyor. Bu sayede hem yaşlı kişiler hem de yaşlı kişilere bakan vatandaşlar derin bir nefes alıyor. Özellikle belli bir yaşa geldikten sonra elden ayaktan düşen vatandaşın yanında olduğunu gösteren devletimiz, bu kez yeni bir zamla ödemelerin yapılacağını da duyurdu. Peki, evde bakım maaşları ne zaman yatacak?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

05 Oca 2023 - 20:26 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Görüntüsü Bile Ağzı Sulandırıyor! Tadını Diyecek Söz Yok; Sadece 15 Dakikada Yapılıyor! İşte Milyonların Aradığı İmam Sarığı Tatlısı… mask
Görüntüsü Bile Ağzı Sulandırıyor! Tadını Diyecek Söz Yok; Sadece 15 Dakikada Yapılıyor! İşte Milyonların Aradığı İmam Sarığı Tatlısı…
Survivor 2023 İçin Acun Ilıcalı Tüm Tuşları Basıyor! Taktik Maktik Yok Dedi, Bam Bam Bam İlerledi! Öyle Bir Şey Yapacak Ki… mask
Survivor 2023 İçin Acun Ilıcalı Tüm Tuşları Basıyor! Taktik Maktik Yok Dedi, Bam Bam Bam İlerledi! Öyle Bir Şey Yapacak Ki…
Esra Erol’da Hastanelik Eden Olay! “Karım 500 Kişiyle Cinsel…” Esra Erol’un Nutku Tutuldu; Kelimeler Kıyafetsiz! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… mask
Esra Erol’da Hastanelik Eden Olay! “Karım 500 Kişiyle Cinsel…” Esra Erol’un Nutku Tutuldu; Kelimeler Kıyafetsiz! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
Kısmetse Olur Yarışmasında O Damat Adayı Diskalifiye Edildiğini Duyurdu! Emirlerine Uymayıp Resti Çekince… Milyonlarca Lira Ödeyecek! mask
Kısmetse Olur Yarışmasında O Damat Adayı Diskalifiye Edildiğini Duyurdu! Emirlerine Uymayıp Resti Çekince… Milyonlarca Lira Ödeyecek!
EYT’li Çalışanı Yakından İlgilendiriyor! Devlet “Bu İş Bu Kadar” Dedi, Tam Tamına 200 Bin TL Alacaksanız... mask
EYT’li Çalışanı Yakından İlgilendiriyor! Devlet “Bu İş Bu Kadar” Dedi, Tam Tamına 200 Bin TL Alacaksanız...
Cemre Baysel’in Kardeşini Gören Kızlar Çığlığı Bastı! Boy, Pos, Endam… Karizmasıyla Ortalığı Yıktı Geçti! Görenlerin Dibi Düştü, Eridi… mask
Cemre Baysel’in Kardeşini Gören Kızlar Çığlığı Bastı! Boy, Pos, Endam… Karizmasıyla Ortalığı Yıktı Geçti! Görenlerin Dibi Düştü, Eridi…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL