Hemen Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin! Tam Tamına 4.337 TL Yatmaya Başladı… Ödemeler Resmi Olarak Başladı! Az Önce Duyuru Yapıldı…

İhtiyar kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve bakımlarını üstlenmek için başvuru yapan kişilere “Evde bakım desteği” adı altında ödemeler yatıyor. Bu sayede hem yaşlı kişiler hem de yaşlı kişilere bakan vatandaşlar derin bir nefes alıyor. Özellikle belli bir yaşa geldikten sonra elden ayaktan düşen vatandaşın yanında olduğunu gösteren devletimiz, bu kez yeni bir zamla ödemelerin yapılacağını da duyurdu. Peki, evde bakım maaşları ne zaman yatacak?

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