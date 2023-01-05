- 05 Oca 2023 - 20:49 G: 05 Oca 2023 - 20:52

Kısmetse Olur’un Barbie’si Cansel Araba Pozuyla Kural Dinlemedi! “Abla Her Yerin Ortada!” Minicik Eteği Yukarı Çıktıkça Çıktı…

Ekranların yeni fırtınası olan Kısmetse Olur’da öne çıkan gelin adaylarından bir tanesi kuşkusuz Cansel Ayanoğlu oluyor. Hem çekici kıyafetleri hem de tavırlarıyla bir bakanı bir daha baktıran Cansel Ayanoğlu’nun kendisine “Barbie” diye hitap etmesi ise gözlerden kaçmıyor. Minicik elbisesiyle arabadan pozlar veren Cansel Ayanoğlu’nun o karelerini görenler ise “Abla her yerin ortada” demeden yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar…

5 yıl sonra yeniden ekranlara dönen ama bu kez Youtube platformunda yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur yarışmasında yok yok! Kavga, kaos, aşk, entrika, savaş… 12 Aralık itibariyle, Pazar günleri hariç her gün yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasında bebek gibi bir ifadesi olan Cansel Ayanoğlu’nun sosyal medya kareleri başları döndürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Oca 2023 - 20:49 Ankara- Yaşam

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